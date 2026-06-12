Έκτακτο δελτίο καιρού : Χαλάζι, σφοδρές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 11-06-2026 στις 11.30 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως στις περιοχές με ισχυρά φαινόμενα προστέθηκε η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο (παράγραφοι ε και στ)

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική

Την επέλασή της από τη βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία, διακόπτοντας το καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών με τον καιρό να έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια Ελλάδα, όπου ο καιρός θυμίζει φθινόπωρο. Σφοδρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν στην Κοζάνη με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

Η αιτία είναι μια σύντομη αλλά οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή στα ανώτερα στρώματα, η οποία συνοδεύεται από ψυχρότερες αέριες μάζες και έχει κινηθεί από την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια προς τη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη διαταραχή κινείται από βορρά προς νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και περιοχές του Βόρειου Αιγαίου.

Από το μεσημέρι και έπειτα τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, καθώς η διέλευση της διαταραχής θα αυξήσει σημαντικά την ατμοσφαιρική αστάθεια. Οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου (τα γνωστά μπουρίνια), καθώς και αυξημένα επίπεδα βροχής.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να σημειωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του μεγάλου όγκου βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως στην κεντρική, βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

Βροχές από το μεσημέρι στην Αττική

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με γενικά καλό και αίθριο καιρό. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση, με μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται στα δυτικά και βόρεια. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων δεν αποκλείονται ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και δυνατές ριπές ανέμου.

Μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά πιο τοπικά και κατά διαστήματα.

Επιπλέον, αναμένεται δεύτερο κύμα αστάθειας προς τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τοπικές μπόρες που θα διαρκέσουν έως και το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση στην Αττική. Αρχικά θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, γύρω στα 4 μποφόρ, όμως προς το βράδυ θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

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