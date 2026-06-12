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12.06.2026 11:30

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

12.06.2026 11:30
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Φωτό: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/6) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα Αττικής.

Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Πλάκας του Δήμου Λαυρεωτικής και είχε κατεύθυνση προς το βουνό. Όμως, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής οριοθετήθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες, εθελοντές, 20 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα

Σύμφωνα με το iRafina.gr, την φωτιά εντόπισε πυροφύλακας της περιοχής και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Λαύριο, την Κερατέα, το Μαρκόπουλο και το Κορωπί.

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