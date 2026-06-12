Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/6) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα Αττικής.

Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Πλάκας του Δήμου Λαυρεωτικής και είχε κατεύθυνση προς το βουνό. Όμως, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής οριοθετήθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες, εθελοντές, 20 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2026

Σύμφωνα με το iRafina.gr, την φωτιά εντόπισε πυροφύλακας της περιοχής και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Λαύριο, την Κερατέα, το Μαρκόπουλο και το Κορωπί.

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