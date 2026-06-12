Λέσβος: Φωτιά στα κρατητήρια της Μυτιλήνης – Ασφαλείς και οι 15 κρατούμενοι

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου καθώς ξέσπασε φωτιά στο κρατητήριο στην πόλη της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Αστυνομίας στη Μυτιλήνη.

Όπως έγινε γνωστό, αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς.

Στα κρατητήρια την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς βρισκόταν περίπου 15 κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος κατηγορούμενος για κλοπές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός.

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