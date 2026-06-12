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12.06.2026 08:02

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στον ανακριτή σήμερα ο 65χρονος Ιταλός – «Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς», επιμένει (video)

12.06.2026 08:02
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Ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει συλληφθεί για το διπλό φονικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση που τηρεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του.

Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να ομολογήσει ή να διαφοροποιήσει έστω και στο ελάχιστο την εκδοχή που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά την κατάθεσή του.

Όσα ανέφερε, το βράδυ πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο στο οποίο κοιμόταν με τη γυναίκα και κατευθύνθηκε στο σαλόνι όπου αποκοιμήθηκε.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00.

Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης που φέρεται να ακολουθεί μέχρι σήμερα ο 65χρονος Ιταλός απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που τον συνδέει με το διπλό φονικό.

Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα ευρήματα της υπόθεσης, τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι τις μοιραίες ώρες.

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