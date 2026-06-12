Οικοδομικές άδειες: Επί 9 χρόνια δεν έχει ελεγχθεί ούτε μία – Διάλυση υπηρεσιών δόμησης και νέα γενιά e-αυθαιρέτων

Το νέο κύκλωμα διαφθοράς και χρηματισμού στις πολεοδομίες που οδήγησε σε παραίτηση τον επί 7 χρόνια γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, Θύμιο Μπακογιάννη και τον επί 7 χρόνια γενικό γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τη δικογραφία της αστυνομίας, το κύκλωμα καθοδηγούνταν από πρόσωπα που βρίσκονταν σε υψηλές και κρίσιμες θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθώς και στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο Κεντρικού Τομέα.

Το μέγα θέμα, όμως, είναι ότι για να λειτουργήσουν τα κυκλώματα διαφθοράς και χρηματισμού απαιτείται ένα πρόσφορο, ένα φιλικό «οικοσύστημα». Και εκεί βρίσκεται η μεγάλη μαύρη τρύπα καθώς συστηματικά βρίσκονται υπό διάλυση οι υπηρεσίας δόμησης που εδώ και 15 χρόνια μεταφέρθηκαν στους δήμους χωρίς «προίκα» και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα οι ΟΤΑ να τις στελεχώσουν.

Για να λειτουργήσουν τα κυκλώματα χρειάζεται το κατάλληλο υπόστρωμα και αυτό ήταν η αμφίσημη έως κακή νομοθεσία που σήκωνε και σηκώνει πολλές εκδοχές και ερμηνείες. Εκδοχές και ερμηνείες που όπως κατέδειξαν και οι τελευταίες συλλήψεις, πολλές φορές αγοράζονται.Και ασφαλώς πρόθυμοι στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης, ένα ιδιότυπο «ΣΔΙΤ» στελεχών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που τοποθετούνται στα κρίσιμα πόστα χωρίς χρονικό όριο θητείας. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και συντηρείται συστηματικά περιγράφεται με τρία στοιχεία:

Υποβάθμιση έως διάλυση των υπηρεσιών δόμησης

Κανένας έλεγχος των οικοδομικών αδειών που εκδίδονται εδώ και χρόνια ηλεκτρονικά

Νέα γενιά e-αυθαιρέτων από τις e-άδειες

Κανένας έλεγχος στις οικοδομικές άδειες από το 2017

Οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται εδώ και χρόνια ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-Άδειες, ένα πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση οικοδομικών αδειών που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Ο νόμος ορίζει ότι για έκδοση αδειών οικοδόμησης έως 3.000 τ.μ δεν χρειάζεται προέγκριση. Οι μηχανικός του έργου αναρτά όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο e-Άδειες και τέλος.

Ο νόμος ορίζει, επίσης, ότι πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στο 30% των οικοδομικών αδειών, οι οποίες χορηγούνται χωρίς προέγκριση, καθώς και σε αυθαίρετες κατασκευές που «τακτοποιήθηκαν» σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

Μόνο που ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί εδώ και εννέα χρόνια. «Από το 2017 και μετά έχουν εκδοθεί χιλιάδες άδειες οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. Αν και έπρεπε να έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στο 30% των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν χωρίς προέγκριση, το ΥΠΕΝ ποτέ δεν όρισε τον σχετικό αλγόριθμο δυνάμει του οποίου θα πραγματοποιούνταν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να μην έχουν ποτέ ελεγχθεί οι άδειες αυτές δημιουργώντας τον κίνδυνο μιας νέας γενιάς e-αυθαιρέτων με απρόβλεπτες συνέπειες», είπε στο topontiki.gr, ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.

Εν ολίγοις, έλεγχοι γίνονται μόνο εάν υπάρξει συγκεκριμένη καταγγελία και μάλιστα επίμονη, διαφορετικά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται.

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το γεγονός ότι τοποθετούνται σε θέσεις – «κλειδιά» πρόσωπα «χωρίς όριο θητείας. Εφόρου ζωής. Την ώρα, η κυβέρνηση που ορκίζεται στην αξιολόγηση δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε κρίσεις στις υψηλές θέσεις. Δεν υπάρχει λογοδοσία», επισημαίνει ο Δη. Πετρόπουλος.

Η διάλυση των Υπηρεσιών Δόμησης με αριθμούς

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας δεν βρίσκεται μόνο το τελευταίο κύκλωμα διαφθοράς και χρηματισμού στις πολεοδομίες αλλά και η απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει την αρμοδιότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών από τους δήμους στο Κτηματολόγιο, με πρόσχημα τη διαφθορά.

Απόφαση που έχει πυροδοτήσει μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με τους δήμους που εδώ και χρόνια επισημαίνουν ότι το πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), από τους 332 Δήμους της χώρας μόνο οι 179, ποσοστό 55% έχουν Υπηρεσίας Δόμησης.

Στοιχεία που είχε δώσει στη δημοσιότητα η ΕΜΔΥΔΑΣ αποκαλύπτουν ότι 98 δήμοι με Υπηρεσίες Δόμησης λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό, πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου, ενώ πολλές δεν διαθέτουν καν τις απαιτούμενες ειδικότητες.

Για παράδειγμα, απουσιάζουν 20 Υπηρεσίες Δόμησης δεν διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 δεν διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δεν διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δεν διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.

Από τη μελέτη προέκυψε ακόμα ότι:

Η μεγάλη πλειονότητα των Δήμων κάτω των 10.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης.

33 Δήμοι άνω των 25.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης, εκ των οποίων οι 16 είναι άνω των 40.000 κατοίκων.

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