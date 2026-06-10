Eurovision ’27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ – Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το… Ισραήλ

Γίνονται πράγματα στο… πολιτικό σκέλος της Eurovision, από τώρα, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο.

Στον ορίζοντα της τραγουδιστικής φιέστας της EBU διαφαίνονται δύο υποψήφια τριήμερα για τον 71ο διαγωνισμό. Η επόμενη διοργάνωση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί είτε στις 11, 13, 15 Μαΐου ή στις 18, 20,22 του μήνα.

Στο μεταξύ η Βουλγαρία ως διοργανώτρια χώρα έχει περιθώριο έως το τέλος Ιουλίου να καταλήξει και να γνωστοποιήσει ποια από τις υποψήφιες πόλεις θα αναλάβει τη διοργάνωση, ενώ η ΒΝΤ έχει ήδη παραλάβει τον φάκελο (Welcome pack) από τον επικεφαλής του θεσμού Μάρτιν Γκριν, ο οποίος περιλαμβάνει «τα πάντα όλα» για την διοργάνωση: τις προδιαγραφές του χώρου διεξαγωγής, τον οργανωτικό σχεδιασμό, τα πρότυπα μετάδοσης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, όλες τις οδηγίες, τις απαιτήσεις και τις βασικές πληροφορίες της EBU στον εκάστοτε διοργανωτή ραδιοτηλεοπτικό φορέα ώστε να τον υποστηρίξει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του διαγωνισμού τραγουδιού.

Εθνικός τελικός και το 2027

Η Ελλάδα, μέσω ΕΡΤ, έχει ήδη επιβεβαιώσει την συμμετοχή της στην ερχόμενη διοργάνωση, μεταδίδει το Eurovisionfun.

Για την ελληνική εκπροσώπηση θα εφαρμοστεί η διαγωνιστική διαδικασία του εθνικού τελικού «Sing for Greece». H διοικηση της ΕΡΤ είναι ικανοποιημένη από το μοντέλο ανάδειξης του τραγουδιού που εκπροσώπησε την Ελλάδα στις δύο προηγούμενες Eurovision, δεδομένου ότι στα δύο χρόνια που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διαδικασία τα «Asteromata» και «Ferto» είχαν απήχηση με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εξασφαλίσει μια θέση στο Top 10 της Eurovision για δύο συνεχόμενα χρόνια.

Εξάλλου, σε πολιτικό επίπεδο, δύο πρωθυπουργοί ασχολούνται (και) με την Eurovision. Ο διαγωνισμός απασχόλησε το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου και ο συντηρητικός πρωθυπουργός Λύκ Φρίντεν απαντώντας σε ερώτηση του (σοσιαλιστικού) κόμματος της αντιπολίτευσης για την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό της Βουλγαρίας δήλωσε με διπλωματία ότι ενδιαφέρεται να δεί τη χώρα του να συμμετέχει με το επιχείρημα ότι διατηρείται έτσι η πολιτιστική παρουσία και προβολή του Λουξεμβούργου στον κόσμο.

Ο Φρίντεν παρουσίασε στο Κοινοβούλιο την Eurovision ως ευκαιρία «να αναδειχθεί η μουσική βιομηχανία και οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες μας σε διεθνές επίπεδο». Εξέφρασε την δέσμευση του να διατηρηθεί ο εθνικός διαγωνισμός «Luxembourg Song Constest» και ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης και ανάδειξης των καλλιτεχνών της χώρας για την Eurovsion 2027.

H κυβέρνηση του Λουξεμβούργου θα στηρίξει, σύμφωνα με τον Φρίντεν, τον Διαγωνισμό του 2027 και τη στη Βουλγαρία τον επόμενο Μάιο, σημειώνει το ESCxtra.

Ανάλογη διάθεση φαίνεται να επικρατεί για την ώρα στην Ουγγαρία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερ Μαγιάρ, ενημέρωσε ότι θα αναθέσει σε κυβερνητικού αξιωματούχους να εξετάσουν την πιθανότητα επιστροφής της Ουγγαρίας στην διαγωνισμό, από τον οποίο απουσιάζει από το 2019- με προ Covid απόφαση- για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς και (κυρίως) οικονομικούς.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν εξαρτάται από τον Ούγγρο Πρωθυπουργό. Δεν είναι δική μου απόφαση αν η Ουγγαρία θα συμμετάσχει ξανά σε αυτόν τον διαγωνισμό. Έχω λάβει πολλές επιστολές και εκκλήσεις από πολλούς νέους να προτείνω την Ουγγαρία σε αυτόν τον διαγωνισμό. Επομένως, θα αναθέσω στον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Πολιτισμού να διερευνήσει ή να εξετάσει λεπτομερώς τις ευκαιρίες μας και θα επανέλθω σε εσάς και στις νεότερες γενιές με απάντηση. Ελπίζω ναι. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους μου και δεν έχει νόημα να μην συμμετάσχουμε σε έναν τέτοιο διαγωνισμό».

Κατά κάποιο τρόπο η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την προεκλογική δέσμευση του σε ψηφοφόρους τον περασμένο Αύγουστο. «Η αποχή είναι κακή απόφαση και δεν πρέπει να αποσυρθούμε από τη διοργάνωση. Συμφωνώ με τον αποκλεισμό της Ρωσίας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν εγκληματία πολέμου να συμμετέχει. Οπότε, αν κερδίσουμε(σ.σ. τις εκλογές)- που θα συμβεί- θα ξαναπάρουμε μέρος. Αν το αποφασίσει η Κυβέρνηση η Ουγγαρία θα επιστρέψει στη Eurovision», είχε πει τότε ο Μαγιάρ ο οποίος μάλλον δεν είχε ακουστά για ό,τι «κάνει» επι σχεδόν τρία χρόνια συστηματικά το Ισραήλ στη Γάζα.

Το μεγάλο κόστος συμμετοχής, η αντι-LGBT πολιτική της ουγγρικής κυβέρνησης, αλλά και η νοοτροπία των Ούγγρων πολιτών απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, ως τώρα, αποτελούσαν τους λόγους για τους οποίους η Ουγγαρία είχε αποσυρθεί από τη Eurovision.

Οι χώρες που απείχαν περιμένουν την EBU για το 2027

Στην Ολλανδία, έπειτα από το φετινό μποϊκοτάζ, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί AVROTROS και NPO, αξιώνουν από την EBU έκθεση αξιολόγησης η οποία και θα καθορίσει τις κινήσεις και τη στάση τους στην επόμενη διοργάνωση.

«Συγχαίρουμε τη Βουλγαρία για την νίκη. Ο NPO αναπολεί μια συναρπαστική διοργάνωση και επ ευκαιρία συγχαίρουμε τους συναδέλφους σε NOS και NTR για την φετινή κάλυψη του διαγωνισμού. Πράγμα που καλλιεργεί προσδοκίες για την εμφάνιση της Ολλανδίας στην σκηνή της Eurovision. Αλλά προτού μπορέσουμε να πούμε κάτι, πρέπει να περιμένουμε την αξιολογική έκθεση της EBU. Αυτή θα αποτελέσει τη βάση εκκίνησης συζητήσεων με την AVROTROS», είπε στέλεχος της NPO σε ολλανδικά ΜΜΕ.

Ο AVROTROS παραμένει επιφυλακτικός, λόγω του Ισραήλ στη Eurovision, αλλά άλλος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο επίσης δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Omroep Max εξέφρασε την επιθυμία του να δει την Ολλανδία να εκπροσωπείται στον διαγωνισμό. Κανένας άλλος ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν είναι πρόθυμος, σύμφωνα με την ολλανδική ιστοσελίδα AD.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι σημαντικός για την Ολλανδία και στην πραγματικότητα πιστεύω ότι θα πρέπει απλώς να συμμετάσχουμε», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθυντής του Omroep Max, Γιάν Σλαγκτερ τονίζοντας: «Αν και καταδικάζουμε επίσης τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, αυτό δεν χρειάζεται να οδηγήσει σε μποϊκοτάζ. Σε περίπτωση που η AVROTROS δεν συμμετάσχει ξανά, θα ήμουν πρόθυμος να καθίσω και να συζητήσω με τη NPO. Αλλά δεν πρόκειται να το πληρώσουμε από την τσέπη μας. Σε αυτό το σενάριο, ο NPO πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά στον προϋπολογισμό για να βοηθήσει οικονομικά».

Έπειτα από τη Γενική Συνέλευση της EBU τον περασμένο Δεκέμβριο, ορισμένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς αποσύρθηκαν επίσημα από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2026.

Ολλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία ​​και Ισπανία επέλεξαν να απέχουν από τη και να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, εξαετίας της συμμετοχής του Ισραήλ και τις θηριωδίες του στη Γάζα. Ωστόσο, ο 70ος διαγωνισμός μεταδόθηκε στην Ολλανδία. Ο έτερος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS ανέλαβε την ευθύνη αντί της AVROTROS, με το NTR να παρέχει την ομάδα σχολιασμού.

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