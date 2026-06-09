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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

09.06.2026 13:23

Μουντιάλ: Διπλασιασμός της διαφημιστικής απορρόφησης στις ΗΠΑ λόγω Μουντιάλ   

09.06.2026 13:23
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Οι επίσημοι τηλεοπτικοί οργανισμοί του Μουντιάλ στις ΗΠΑ Fox Sports και (το ισπανόφωνο) Telemundo Sports αναμένεται να υπερδιαπλασιάσουν τα διαφημιστικά έσοδα τους λόγω της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης υπολογίζεται ότι η διαφημιστική επένδυση θα διαμορφωθεί στα 850 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Sportico. 

Κατά την Morgan Stanley το αποκαλούμενο ad spend υπολογίζεται στα 300 με 400 εκατ. για direct διαφήμιση στις πλατφόρμες της Fox. 

Η συνολική διαφημιστική δαπάνη στο Μουντιάλ του 2022 ανήλθε σε 282 εκατ. δολάρια σε Fox Sports/Telemundo, σύμφωνα με εκτιμήσεις της iSpot. 

Φέτος, το Fox Sports, που κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την αγγλική γλώσσα, θα προβάλει 70 ματς στο Fox Television Network, 34 στο FSI και την πλατφόρμα streaming Fox One, καθώς επίσης στις εφαρμογές του Fox Sports. 

Το Telemundo/Universo, που κατέχει τα δικαιώματα για την ισπανική γλώσσα, θα προβάλει 92 ματς στο Telemundo και 12 στο Universo, με streaming στο Peacock. 

Επιπλέον, σε όρους παγκόσμιων χορηγικών συμφωνιών με τη FIFA, το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να αποφέρει 2,4-2,8 δισ. δολάρια, δηλαδή 50% πάνω σε σχέση με τη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ. 

Εκτιμάται ότι τα έσοδα της FIFA από παγκόσμια δικαιώματα media, χορηγίες και εισιτήρια θα ανέλθουν σε 13 δισ. δολάρια, σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση με το Κατάρ, σύμφωνα με το Mediapost. 

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