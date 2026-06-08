Τηλεθεάσεις κοντομάνικου το Σαββατοκύριακο (6,7/6)

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Σφίξαν οι ζέστες, οι μέρες είναι ήδη μεγαλύτερες, τα βράδια γλυκά και ωραία οπότε είναι η τηλεόραση να αντεπεξέλθει τέτοιου ανταγωνισμού.
Οι επιδόσεις των προγραμμάτων του διήμερου αντανακλούν την κυρίαρχη συνθήκη. Χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του Σαββάτου, η ταινία «Ιντιάνα Τζοόυνς, ο δίσκος του πεπρωμένου»είχε τηλεθέαση μόλις 4,7%!
Ακόμα και το «Σόι σου» σε επανάληψη είχε επίδοση ούτε στο 4,5% όταν σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις καταφέρνει καλύτερα ποσοστά, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.Την Κυριακή ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ήταν και ο τελικός του «Your Face Sounds Familiar», κάτι ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδας- Ιταλίας που «έσωσαν» την παρτίδα και την τιμή της τηλεθέασης.
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