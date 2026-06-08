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08.06.2026 16:56

«Τρίποντο» στην τηλεθέαση από την απευθείας μετάδοση της αναμέτρησης ΠΑΟ-ΟΣΦΠ την Παρασκευή (5/6)

08.06.2026 16:56
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Ο δεύτερος της σειράς τελικών της GBL μεταξύ ΠΑΟ-ΟΣΠΦ ήταν το πρόγραμμα της ημέρας το οποίο συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο την Παρασκευή, σύμφωνα με τη μέτρηση τηλεθέασης της Nielsen.

Το «Σόι σου» ήταν το δεύτερο δημοφιλέστερο πρόγραμμα και τρίτη επιλογή ήταν η «Γη της ελιάς». Το «Live news» εμφανίστηκε στη μέση της 10αδας η οποία είχε αρκετές  ανακατάξεις εκπομπών σε σχέση με  την ίδια ημέρα της προπερασμένης εβδομάδας.

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