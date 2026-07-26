Λαμία: Μάνα κρατούσε τον νεκρό γιο της στην αγκαλιά της για περισσότερες από 24 ώρες – Συγκλονίζει το οικογενειακό δράμα

Takeaways by to pontiki AI Ο θάνατος ενός 24χρονου άνδρα με χρόνια προβλήματα υγείας αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμά του στη Λαμία, όπου βρισκόταν νεκρός για πάνω από ένα εικοσιτετράωρο.

Η μητέρα του ειδοποίησε γραφείο τελετών, το οποίο ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό μετά από αλλεπάλληλες και ακατάληπτες τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο του νέου, ενώ η μητέρα του αναμένεται να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

Οι αρχές θα διενεργήσουν ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου του 24χρονου, ο οποίος είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Ελλάδα από τη Γερμανία.

Η αστυνομία αναζητά συγγενείς του θανόντος, καθώς η οικογένεια δεν διατηρούσε δεσμούς με την τοπική κοινωνία και ο πατέρας του φέρεται να έχει αποβιώσει.

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Συγκλονίζει το οικογενειακό δράμα, που αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατο ενός 24χρονου στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τη μητέρα του, στο κέντρο της Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 24χρονος -ο οποίος αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας– ήταν νεκρός για πάνω από ένα 24ωρο στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με κάποιο γραφείο τελετών.

«Νόμιζα ότι ήταν φάρσα»

Όταν ο ιδιοκτήςη του γραφείου τελετών δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα, δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί μαζί της. «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία…», είπε.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο διαμέρισμα όπου βρήκε τη μητέρα με το νεκρό παιδί και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου σε λίγα λεπτά ήταν στο σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, το παιδί ήταν χωρίς ζωτικά σημεία και ο θάνατος είχε επέλθει πολλές ώρες πριν.

Όπως ο νόμος ορίζει, θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν η αιτία θανάτου του άτυχου 24χρονου, ενώ η μητέρα θα οδηγηθεί σε κάποια ψυχιατρική κλινική.

Είχαν μετακομίσει πρόσφατα από τη Γερμανία

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, μητέρα και γιος δεν έχουν κάποια σχέση με την περιοχή της Λαμίας. Μετακόμισαν στην πόλη τον Μάιο από τη Γερμανία. Μάλιστα τα περισσότερα πράγματα μέσα στο σπίτι παρέμειναν αμπαλαρισμένα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρεσε στη μητέρα το διαμέρισμα και έψαχνε να βρει ένα καλύτερο.

Ο πατέρας φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή και δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς. Η 69χρονη για κάποιους δικούς της λόγους αποφάσισε να φύγει από τη χώρα που έζησε τα περισσότερα χρόνια κάνοντας οικογένεια και να έρθει στην Ελλάδα, επιλέγοντας πιθανότητα τυχαία την πόλη της Λαμίας.

Οι Αρχές τώρα έχουν να φροντίσουν και για τη σορό του 24χρονου, ώστε να βρεθεί κάποιος συγγενής και να μην μείνει στα αζήτητα και φυσικά να δουν τι θα γίνει με τη μητέρα η οποία φέρεται να χρήζει νοσηλείας.

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