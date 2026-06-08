ΣΚΑΪ: Θεία από την Τσαγκαράδα η Βάνα Μπάρμπα στις «Μπλε ώρες» – Επάνοδος στα τηλεοπτικά δρώμενα με νευραλγικό ρόλο 

Στην πλοκή της νέας- καθημερινής- σειράς «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ που ετοιμάζει ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου για την ερχόμενη σεζόν χωροταξικά ενταγμένη- κυρίως- στο Πήλιο, το συγκρουσιακά σεναριακό δίπολο αποτελούν δύο ισχυρές οικογένειες επιχειρηματιών, δεμένες μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, ακριβώς επειδή κρύβουν πίσω από την επιφάνεια της ευημερίας παλιά πάθη, οικονομικά συμφέροντα και επικίνδυνες ισορροπίες.

Η δολοφονία νεαρής γυναίκας στο πρώτο επεισόδιο προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και συμβαίνει σε στιγμή κατά την οποία το ζευγάρι των κεντρικών χαρακτήρων ο Άγγελος και η Εύα είχαν πάρει φόρα για να εκφράσουν την αλήθεια τους. Ο τραγικός γεγονός «παγώνει» το χρόνο.

Μέσα στη «θύελλα» μια φιγούρα αποτελεί σημείο αναφοράς- σταθερά γα την Εύα. Η θεία της ηρωίδας, η Ελένη. Μια δυναμική γυναίκα, ρόλος- κλειδί στην υπόθεση, που εμπιστεύθηκαν οι δημιουργοί της σειράς στη Βάνα Μπάρμπα νοηματοδοτώντας την τηλεοπτική δραστηριοποίηση της ηθοποιού έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες (με τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα» του Alpha τη σεζόν 2004- 2005).

Η Ελένη είναι μία γυναίκα που δεν έκανε παιδιά, αν και με δύο γάμους στο «ενεργητικό» της. «Είναι μια γυναίκα μποέμ. Ανεξάρτητη. Έχει τη δική της επιχείρηση εστίασης στην Τσαγκαράδα. Πέθανε η αδερφή της, λάτρεψε το παιδί της αδερφής της. Τελικά δείχνει ότι γονέας δεν μπορεί να είναι μόνο αυτός που γεννά, αλλά και αυτός που αγαπά. Από την αγάπη μου να προστατεύσω την Εύα, κάνω κι εγώ λάθη. Είναι ρόλος ο οποίος με γοήτευσε αμέσως», έχει σκιαγραφήσει το προφίλ της ηρωίδα της η Μπάρμπα.

Βαγγέλης Κακουριώτης και η Ιζαμπέλα Φούλοπ έχουν τους μοιραίους κεντρικούς χαρακτήρες.

Κομβικής σημασίας ρόλους στη σειρά έχουν επίσης οι Πασχάλης Τσαρούχας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Χρήστος Λούλης, Νόνη Ιωαννίδου, Αντώνης Φραγκάκης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Μίλτος Χαρόβας, Ελένη Βαΐτσου, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Γιαννης Ποιμενίδης κ.ά..

Διαβάστε επίσης:

Τόνια Σωτηροπούλου: «Δέχτηκα προσωπική επίθεση από γυναίκα που δεν ήξερα – Με έβρισε αισχρά» (Video)

Γέννησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο με το νεογέννητο

Ερωτευμένη η Αφροδίτη Γραμμέλη – Ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της σε βραδινή έξοδο (Photo)