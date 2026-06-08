Τόνια Σωτηροπούλου: «Δέχτηκα προσωπική επίθεση από γυναίκα που δεν ήξερα – Με έβρισε αισχρά» (Video)

Λεκτική επίθεση από άγνωστη γυναίκα δέχτηκε η Τόνια Σωτηροπούλου, όπως αποκάλυψε η ίδια, περιγράφοντας ενα περιστατικό κατά το οποίο η εν λόγω κυρία την πλησίασε και την εξύβρισε χωρίς προφανή λόγο.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι επέλεξε η ίδια να μην αντιδράσει επιθετικά, προσπαθώντας μάλιστα να δώσει μια ερμηνεία στη συμπεριφορά της, καθώς -όπως είπε- ίσως το συγκεκριμένο άτομο περνούσε μια δύσκολη φάση, εκφράζοντας δικά του προσωπικά προβλήματα και συναισθήματα.

«Δέχτηκα μία προσωπική επίθεση, που πέρασε μία κοπέλα, δεν την ήξερα, και με έβρισε κάπως με πολύ αισχρά λόγια και αυτό έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Που μπορεί κάπως να μην ήταν εκείνη την περίοδο ίσως πολύ καλά, κάπως κάτι προσωπικό μας μπορεί να το βγάζουμε σε κάποιον άλλον γιατί είναι ο καθρέφτης μας. Ή να είχε συμβεί κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω» την ακούμε να λέει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vidcast στο Rosa, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο Happy Day.

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