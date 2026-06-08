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08.06.2026 11:06

Επέστρεψε στην εκπομπή ο Ανδρέας Μικρούτσικος – «Ήμουν χάλια, δεν ήθελα τη ζωή μου» (Video)

08.06.2026 11:06
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Στα τηλεοπτικά του καθήκοντα στο Buongiorno επέστρεψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος έπειτα από απουσία αρκετών ημερών, λόγω θεμάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο παρουσιαστής που είχε, μάλιστα, τα γενέθλιά του το Σάββατο, έκανε λόγο για δύσκολες μέρες, επισημαίνοντας ότι παρόλο που η κατάστασή του έζρηζε νοσηλείας, ο ίδιος δεν ένιωθε ότι δεν είχε κουράγιο να το αντιμετωπίσει.

«Τώρα είμαι καλά! Ήταν δύσκολα γενέθλια, καταχρηστικά δεν πήγα στο νοσοκομείο, ήμουν χάλια, ειλικρινά ήμουν χάλια. Εκεί που ήμουν χάλια, για νοσοκομείο, για… τετέλεσται, έγινε ένα κλικ, έπεσαν οι πυρετοί, έπεσαν όλα… Είχα πυρετό, έτρεμα, είχα δύσπνοια, όλα τα κακά της μοίρας μου είχα. Δεν ήθελα τη ζωή μου, που λένε… Και όλο αυτό, από χθες το απόγευμα άλλαξε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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