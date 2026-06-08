ΕΡΤ: Εκπομπή τουλάχιστον ενός εκατ. ευρώ για συνταγές μαγειρικής

Νέο κύκλο, 120 επεισοδίων σε δύο περιόδους, ενέκρινε η διοίκηση της ΕΡΤ (κατά πλειοψηφία) για την καθημερινή εκπομπή γαστρονομίας «ΠΟΠ μαγειρική» της ΕΡΤ1, συνολικού ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με απόφαση η οποία «ανέβηκε» στη Διαύγεια.

Εντός του 2026 προβλέπονται 80 επεισόδια και για το 2027 130, με κόστος 45λεπτου επεισοδίου 6.204,17 ευρώ, όπως περιγράφεται στην σχετική απόφαση.

Για την πρώτη περίοδο επεισοδίων η επένδυση διαμορφώνεται στα 207.727,05 ευρώ και για το δεύτερο «πακέτο» εκπομπών εγκρίθηκε επένδυση 820.582,10 ευρώ.

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