Hugh Laurie: Μετά το «The Night Manager» στο «Legacy of Spies» του John Le Carré (videos)

Μεγάλος θαυμαστής του Τζον Λε Καρέ (John Le Carré) αποδεικνύεται ο Χιου Λόρι (Hugh Laurie), ο οποίος, σύμφωνα με το Deadline, επανέρχεται στο «σύμπαν» του μετρ των κατασκοπευτικών θρίλερ.

Μετά το «The Night Manager» ο Χιου Λόρι εξασφάλισε έναν ρόλο-μυστήριο στη νέα παραγωγή των BBC και MGM+, «Legacy of Spies». Είναι η δεύτερη φορά που ο Βρετανός ηθοποιός συμμετέχει σε μεταφορά έργου του Τζον Λε Καρέ.

Τα γυρίσματα της σειράς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την παραγωγή να κρατά προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό την ταυτότητα του χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει ο Λόρι.

Το «Legacy of Spies» αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα τηλεοπτικά στοιχήματα των BBC και MGM+. Το σενάριο βασίζεται στο εμβληματικό βιβλίο του 1963 «The Spy Who Came in from the Cold» καθώς και στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 2017, το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως prequel και sequel τόσο της πρώτης ιστορίας όσο και του «Tinker Tailor Soldier Spy».

Hugh Laurie Returning To John Le Carré Universe With Mystery Role In 'Legacy Of Spies' https://t.co/K6xpHWKqxw June 4, 2026

Ο Λόρι εντάσσεται σε ένα εξαιρετικό καστ στο οποίο συμμετέχουν οι Μάθιου Μακφάντιεν (Matthew Macfadyen), Νταν Στίβενς (Dan Stevens), Φέλιξ Κάμερερ (Felix Kammerer) καθώς και η Άγκνες Ο’Κέισι (Agnes O’Casey) στον ρόλο της Liz Gold, που είχε ενσαρκώσει ξανά στη θεατρική μεταφορά του «The Spy Who Came In From The Cold» στο West End.

Σημειώνεται ότι ο σταρ υποδύεται τον Richard Roper στην μεταφορά του «The Night Manager» από το BBC και το Prime Video.

Με τον τρίτο κύκλο της σειράς να βρίσκεται ήδη στα σκαριά, ο Λόρι βρίσκεται στη σπάνια θέση να πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές μεταφορές έργων του ίδιου συγγραφέα, οι οποίες ενδέχεται να κυκλοφορήσουν την ίδια περίοδο. Επίσης έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στο «The Night Manager» ενώ συμμετέχει και στο «Tehran» του Apple TV+.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι εντάχθηκε επίσης στο καστ της σειράς «Dig» του Peacock, στο πλευρό της Έιμι Πόλερ (Amy Poehler).

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ»

ΣΚΑΪ: Θεία από την Τσαγκαράδα η Βάνα Μπάρμπα στις «Μπλε ώρες» – Επάνοδος στα τηλεοπτικά δρώμενα με νευραλγικό ρόλο

Επέστρεψε στην εκπομπή ο Ανδρέας Μικρούτσικος – «Ήμουν χάλια, δεν ήθελα τη ζωή μου» (Video)