ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ»

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Η ΕΡΤ απαντά στην επιστολή διαμαρτυρίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός και επισημαίνει πως «δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΡΤ:
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