ERT COSMOS: Διαπιστώσεις, επισημάνσεις και προτάσεις για τη λειτουργία του καναλιού- συνδετικού κρίκου με τους ομογενείς

Επισημάνσεις για το νέο δορυφορικό κανάλι ERT Cosmos της ΕΡΤ, δηλαδή την επι δεκαετίες ERT World, κάνει ο πρώην επικεφαλής του τομέα Απόδημου Ελληνισμού της ΕΡΤ, Κώστας Μαχαίρας, επικαλούμενος σχετικό δημοσίευμα των ΝΕΩΝ όπως αναφέρει σε κατατοπιστική ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια.

«Τι γράφει η εφημερίδα; Ότι με το νέο κανάλι υποτίθεται θα έρθει πιο κοντά η ΕΡΤ με το διεθνές κοινό και θα ενδυναμώσει τους δεσμούς της με την Ελληνική Ομογένεια. Πώς θα γίνει αυτό; Θα εκπέμπει δορυφορικά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ERTflix. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Η ERT World μεταδιδόταν πάντα στα live κανάλια του ERTflix. Υποτίθεται προστέθηκαν αγγλικοί υπότιτλοι από το ΑΙ όλο το 24ωρο. Δεν υπάρχουν όμως οι αγγλικοί υπότιτλοι στο ERTflix. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν, στην On Demand θέαση, δεν υπάρχουν. Αναζητήστε την επιλογή των αγγλικών υποτίτλων στο ERTflix. Δεν θα βρείτε πουθενά τους αγγλικούς υπότιτλους από το ΑΙ. Μεταξύ μας καλύτερα.

Κοιτάξτε την εικόνα του πρωθυπουργού. Οι υπότιτλοι καλύπτουν τις φάσες και γεμίζει η εικόνα γράμματα. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε; Για μεγάλο διάστημα οι αυτόματοι υπότιτλοι από το ΑΙ ήταν εντελώς ασύγχρονοι. Για να επιλύσουν το πρόβλημα, στέλνουν τώρα πρώτα το βίντεο στο ΑΙ και μετά βγαίνει στον αέρα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πρώτα γραμμένο αυτό που θα ακουστεί αργότερα. Προηγούνται οι υπότιτλοι του ήχου! Μαγεία! Παρακολουθεί κανείς τους υπότιτλους;»



Ο Κώστας Μαχαίρας περνά και σε επι μέρους παρατηρήσεις- παραδείγματα: «Στον Καναδά δεν υπάρχει το ERT Cosmos live στο ERTflix, άρα δεν βλέπει κανείς τους αγγλικούς υπότιτλους από το ΑΙ, ούτε live στο ERTflix, ούτε On Demand.

Οι Έλληνες Ομογενείς, που πληρώνουν συνδρομητικά πακέτα για να βλέπουν live τα ελληνικά κανάλια, είναι μεγάλης ηλικίας, ξέρουν ελληνικά και οι υπότιτλοι δεν βοηθούν.

Στην Αμερική δεν υπάρχει πλέον διανομή. Μόνο από το ERTflix μπορεί κάποιος να δει. Σε όλες τις χώρες που μιλούν αγγλικά δεν υπάρχουν στο ERTflix επιλέξιμοι υπότιτλοι από ΑΙ. Στη Γερμανία οι Έλληνες Ομογενείς μεγάλης ηλικίας, οι Gastarbeiter, δεν ξέρουν αγγλικά. Μοιάζει σαν να μη ξέρουν σε ποιους απευθύνονται…

Ούτε στην Κύπρο βλέπουν με αγγλικούς υπότιτλους στη live μετάδοση. Τι μένει; Το επίγειο δίκτυο στην Ελλάδα. Θα δει κάποιος ξένος τουρίστας στην Ελλάδα το ERT Cosmos με αυτούς τους αγγλικούς υπότιτλους ή θα έβλεπε το BBC news; Τι νομίζετε;

Τώρα για να μην σας κουράζω, όλα αυτά που γράφει το άρθρο, τα δελτία ειδήσεων, η ενημέρωση, η μυθοπλασία κλπ. προϋπήρχαν.

Ότι το νέο κανάλι υπάρχει στην Cosmote και στη Nova επίσης δεν είναι καινούριο.

Το μόνο που προστέθηκε είναι μια εκπομπή, μια φορά την εβδομάδα, με τον πολύ “πετυχημένο” τίτλο “Ρίζες Abroad”. Ούτε αυτή η εκπομπή υπάρχει με αγγλικούς υπότιτλους στο ERTflix».

Ο Μαχαίρας εκτός από επισημάνσεις και διαπιστώσεις, προτείνει επίσης: «Τι θα ήταν χρήσιμο; Να επιμελούνται κάποιοι τους αγγλικούς υπότιτλους από το ΑΙ και να υπάρχουν ως επιλέξιμοι στο ERTflix.

Οι νέοι τρίτης και τέταρτης γενιάς στο εξωτερικό, που δεν ξέρουν ελληνικά, δεν βλέπουν live και καλό είναι να μην καταστρέφονται οι ταινίες με τέτοιας ποιότητας υπότιτλους.

Να υπάρχουν σωστοί αγγλικοί υπότιτλοι όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Το ΑΙ μπορεί πιθανά να βοηθήσει να γίνονται υπότιτλοι με μικρότερο κόστος σε περισσότερες εκπομπές και σε περισσότερες ταινίες. Αν και αυτό δεν είναι σίγουρο. Πολλές φορές καλύτερα να γίνουν σωστά οι υπότιτλοι από την αρχή, παρά να διορθώνεις τα λάθη…

Θα ήταν ακόμη χρήσιμο να γίνουν μικρά δελτία ειδήσεων στα αγγλικά. Αυτό θα είχε νόημα και για το εξωτερικό και για την Ελλάδα. Αυτό είναι εξωστρέφεια. Όπως κάνουν όλα τα διεθνή δίκτυα.

Η φιλοδοξία ότι με τους αγγλικούς υπότιτλους με ΑΙ θα προσεγγίσει η ΕΡΤ το διεθνές κοινό με ξεπερνά. Εγώ βλέπω ότι καταργήθηκε η διανομή στην Time Warner και στην RCN στην Αμερική, καταργήθηκαν τα δίγλωσσα site της ERT World και του ERTflix καθώς και τα social της διεθνούς εκδοχής του ERTflix, που οι αναρτήσεις ήταν στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Μόνο εξωστρέφεια δεν το λες όλο αυτό.

Στα Αnalytics του ERTflix μπορούν να διαπιστώσουν, πόσοι βλέπουν το ERT Cosmos live στο εξωτερικό και πόσοι το ERT news live, που είναι χωρίς αγγλικούς υπότιτλους.

Γιατί να δουν οι Έλληνες φίλοι μου στη Γερμανία τις «Συνδέσεις» ή τις Ειδήσεις με αγγλικούς υπότιτλους; Ας γίνουν οι υπότιτλοι τουλάχιστον επιλέξιμοι και στην live μετάδοση στο ERTflix.

Δείτε για να καταλάβετε, πόσο αυξήθηκε τον τελευταίο καιρό η θέαση του ERT news live στο εξωτερικό εις βάρος του ERT Cosmos. Βέβαια το ERT Cosmos θα γίνει η γέφυρα με το διεθνές κοινό…».

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