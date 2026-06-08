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08.06.2026 08:54

YFSF: Νικήτρια για δεύτερη φορά η Αφροδίτη Χατζημηνά – Αποθεώθηκε ως Edith Piaf (Videos)

08.06.2026 08:54
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Τη δεύτερη νίκη της στον φετινό κύκλο του YFSF γιόρτασε η Αφροδίτη Χατζημηνά στο 8ο live του σόου μεταμορφώσεων, με την ηθοποιό να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας ως Edith Piaf, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό και την κριτική επιτροπή που την έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ακολούθησε ο Biased Beast, που για πολλούς άξιζε τη νίκη ως Freddie Mercury, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Idra Kayne.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δεν έχω λόγια», δήλωσε η Αφροδίτη Χατζημηνά μετά το τέλος του σόου.

Οι μεταμορφώσεις του 9ου live

Στη συνέχεια, έγινε η κλήρωση που ακολούθησε για τις μεταμορφώσεις της επόμενης εβδομάδας, με τους 10 διαγωνιζόμενους να μαθαίνουν ποιους θα κληθούν να ενσαρκώσουν:

  • Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας τον Δημήτρη Μητροπάνο
  • Η Μαριάντα Πιερίδη την Christina Aguilera
  • Η Idra Kayne τη Ματούλα Ζαμάνη
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου τη Bette Midler
  • O Παναγιώτης Ραφαηλίδης τον Μιχάλη Ρέππα
  • Ο Biased Beast τον Σταμάτη Κόκοτα
  • Η Δωροθέα Μερκούρη τη Fergie
  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης τον Leonard Coen
  • O Μέμος Μπεγνής τους Europe
  • Η Αφροδίτη Χατζημηνά την Έλενα Παπαρίζου

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ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 09:28
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