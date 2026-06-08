YFSF: Νικήτρια για δεύτερη φορά η Αφροδίτη Χατζημηνά – Αποθεώθηκε ως Edith Piaf (Videos)

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Τη δεύτερη νίκη της στον φετινό κύκλο του YFSF γιόρτασε η Αφροδίτη Χατζημηνά στο 8ο live του σόου μεταμορφώσεων, με την ηθοποιό να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας ως Edith Piaf, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό και την κριτική επιτροπή που την έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ακολούθησε ο Biased Beast, που για πολλούς άξιζε τη νίκη ως Freddie Mercury, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Idra Kayne.
«Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δεν έχω λόγια», δήλωσε η Αφροδίτη Χατζημηνά μετά το τέλος του σόου.
Στη συνέχεια, έγινε η κλήρωση που ακολούθησε για τις μεταμορφώσεις της επόμενης εβδομάδας, με τους 10 διαγωνιζόμενους να μαθαίνουν ποιους θα κληθούν να ενσαρκώσουν:
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