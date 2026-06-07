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07.06.2026 08:27

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

07.06.2026 08:27
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μερική επαναφορά Δώρων”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “80,4% οργή! Η αδικία πνίγει την Ελλάδα”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Νταμπλ σκορ για τη Ν.Δ.”

ΕΣΤΙΑ: “Αιφνίδια στροφή Μητσοτάκη λόγω Σαμαρά: Βορίδης αντί Φλωρίδη”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Λεφτά υπάρχουν για τα golden boys της ΔΕΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Το παράθυρο του Οκτωβρίου”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “”Εσο έτοιμος” για κάλπες”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Στον… αέρα το πολιτικό σκηνικό”

Documento: ” Ο εργολάβος της CIA στην Ελλάδα”

REAL NEWS: “Πολιτικά “ρίχτερ” στον δρόμο προς τις κάλπες”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στον χώρο της Κεντροαριστεράς”

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ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 08:34
efimerides_typos_periodika_2904_1920-1080_new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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