Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μερική επαναφορά Δώρων”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “80,4% οργή! Η αδικία πνίγει την Ελλάδα”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Νταμπλ σκορ για τη Ν.Δ.”
ΕΣΤΙΑ: “Αιφνίδια στροφή Μητσοτάκη λόγω Σαμαρά: Βορίδης αντί Φλωρίδη”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Λεφτά υπάρχουν για τα golden boys της ΔΕΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Το παράθυρο του Οκτωβρίου”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “”Εσο έτοιμος” για κάλπες”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Στον… αέρα το πολιτικό σκηνικό”
Documento: ” Ο εργολάβος της CIA στην Ελλάδα”
REAL NEWS: “Πολιτικά “ρίχτερ” στον δρόμο προς τις κάλπες”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στον χώρο της Κεντροαριστεράς”
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