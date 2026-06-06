Αναστασία Γιάμαλη: «Κάποιος έπρεπε να πει ότι δεν είμαι ξινιόλα!» (Video)

Για την προσωπικότητά της, το χιούμορ αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεται την καθημερινότητά της μίλησε η Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA αποκάλυψε πως ένα βασικό στοιχείο του χαρακτήρα της έχει διαμορφωθεί μέσα από την οικογένειά της, τονίζοντας το ιδιαίτερο ύφος χιούμορ που τη χαρακτηρίζει.

«Σε κάποιο κόσμο δεν αρέσει το ότι είμαι λίγο ειρωνική. Ευχαριστώ για το “ευχάριστη”, κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα! Το πήρα απ’ τους γονείς μου το “βιτριολικό” χιούμορ. Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έχουν βιτριολικό χιούμορ και είναι τρομακτικά είρωνες».

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι πιο νευρική»

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε και για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα συναισθήματά της, εξηγώντας ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

«Προσπαθώ να μην χάνω την ψυχραιμία μου. Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου ζωή. Γιατί κρατιέμαι τόσο πολύ στην επαγγελματική, που κάποιος πρέπει να “τ’ ακούσει”».

«Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καθημερινές της συνήθειες, περιγράφοντας μια έντονη ανάγκη για οργάνωση και τάξη στον χώρο της.

«Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία. Δεν μπορώ καθόλου. Θέλω τα πράγματα να είναι σωστά. Θέλω η ντουλάπα να είναι με χρώματα. Και θέλω να είναι σωστό το δίπλωμα».

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