Τηλεθέαση Παρασκευής: Η ΕΡΤ2 άρπαξε την πρωτιά από τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους

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Κι όμως συνέβη. Το «άχαστο» Σόι Σου βρέθηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό την Παρασκευή, χάνοντας την πρωτιά από την ΕΡΤ2.
Ο δεύτερος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση, μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Η ΕΡΤ2 κατέγραψε κατά μέσο όρο 25,5% στη δημόσια τηλέοραση, ενώ σε επιμέρους τέταρτο η τηλεθέαση άγγιξε το 30%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η αγαπημένηκωμική σειρά «Το σόι σου», η οποία διατήρησε τη δυναμική της σημειώνοντας μέσο όρο 17,6%.
Ακολούθησαν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 10,5% και η «Γη της Ελιάς» με 10,4%, καταγράφοντας σχεδόν ισοδύναμες επιδόσεις στο δυναμικό κοινό.
Από την άλλη πλευρά, το τηλεπαιχνίδι «The Floor» κινήθηκε στο 7%, ενώ η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» σημείωσε 6,8%.
Αναλυτικά η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό:
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: 25,5%
Το σόι σου: 17,8%
Γη της Ελιάς: 11%
The Floor: 7%
Στην αγκαλιά του Φάνη: 6,8%
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