Τηλεθέαση Παρασκευής: Η ΕΡΤ2 άρπαξε την πρωτιά από τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους

Κι όμως συνέβη. Το «άχαστο» Σόι Σου βρέθηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό την Παρασκευή, χάνοντας την πρωτιά από την ΕΡΤ2.

Ο δεύτερος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση, μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Η ΕΡΤ2 κατέγραψε κατά μέσο όρο 25,5% στη δημόσια τηλέοραση, ενώ σε επιμέρους τέταρτο η τηλεθέαση άγγιξε το 30%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η αγαπημένηκωμική σειρά «Το σόι σου», η οποία διατήρησε τη δυναμική της σημειώνοντας μέσο όρο 17,6%.

Ακολούθησαν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 10,5% και η «Γη της Ελιάς» με 10,4%, καταγράφοντας σχεδόν ισοδύναμες επιδόσεις στο δυναμικό κοινό.

Από την άλλη πλευρά, το τηλεπαιχνίδι «The Floor» κινήθηκε στο 7%, ενώ η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» σημείωσε 6,8%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: 25,5%

Το σόι σου: 17,8%

Γη της Ελιάς: 11%

The Floor: 7%

Στην αγκαλιά του Φάνη: 6,8%

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