Πρώτο σε τηλεθέαση το 2-2 την Πέμπτη (4/6)

Το φιλικό ματς Σουηδίας-Ελλάδας που μετέδωσε απευθείας ο Alpha, συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα, όμως υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών καταγράφηκε από τη Nielsen και στο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο», σχεδόν στον ίδιο βαθμό με της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.

Τρίτη σε δημοφιλία ήταν η σειρά «Η γη της ελιάς» και στη μέση της 10άδας σκαρφάλωσε το «Masterchef».

Στις υπόλοιπες διακεκριμένες θέσεις κυριάρχησαν τηλεπαιχνίδια και εκπομπές ειδησεογραφικού περιεχομένου.

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