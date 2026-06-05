ΕΡΤ: Το μουντιαλικό «σύμπαν» μεταδόσεων αναλυτικά από όλα τα Μέσα του οργανισμού

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη δόση περιεχομένου για το Μουντιάλ, με απευθείας μεταδόσεις αγώνων και εκπομπές από την ΕΡΤ2Σπορ και την ΕΡΤ1.

Διεξοδικά το μενού των δύο σταθμών μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Επίσης, με ένα άλλο κλικ ΕΔΩ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα των ΕΡΤικών μεταδόσεων της διοργάνωσης, σε όλα τα Μέσα της, αναλυτικά, με τα ονόματα των δημοσιογράφων που θα κάνουν τις μεταδόσεις.

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