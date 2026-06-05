Περιφερειακός Τύπος: Αναγνωρίζεται ως αξιόπιστη πηγή με δημοσιογραφικό επαγγελματισμό και «γέφυρα» με τον τόπο

Η ιδιαίτερη σημασία του Περιφερειακού Τύπου ως βασικού φορέα ανάδειξης θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έρευνα η οποία διενεργήθηκε για την Ένωση Δημοσιογράφων-Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου από την Focus Bari, πανελλαδικής εμβέλειας.

Σε ένα περιβάλλον με έντονο το στοιχείο της παραπληροφόρησης ο Περιφερειακός Τύπος αναγνωρίζεται ως σημαντικός θεσμός για τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνον μεταξύ των αναγνωστών του αλλά στο σύνολο του αναγνωστικού κοινού, σύμφωνα με την έρευνα.

Η αναγνωσιμότητα του εμφανίζεται υψηλή τόσο σε πανελλαδική κλίμακα αλλά και στην Περιφέρεια, σχεδόν στον ίδιο βαθμό (77% και 81% αντιστοίχως). Τα ευρήματα αυτά έχουν σημασία όταν σταθμισμένα, στο πλαίσιο της έρευνας, καταγράφεται κόπωση από τον «βομβαρδισμό» ενημέρωσης, ενώ εννέα στους δέκα εμφανίζονται να αμφισβητούν την αξιοπιστία των ειδήσεων και των πληροφοριών που δέχονται.

Πανελλαδικά ένας στους πέντε (20%) δήλωσαν ότι ενημερώνονται από δημοσιογραφικές εκδόσεις της περιφέρειας σε εβδομαδιαία βάση και ο «λόγος» διαμορφώνεται σε έναν στους τέσσερις (26%) αναγνώστες της Περιφέρειας.

Η συντριπτική πλειονότητα (74%) θεωρεί τον Περιφερειακό Τύπο ως ενίσχυση σύνδεσης με τον τόπο του- ιδιαίτερη πατρίδα. Τέσσερις στους δέκα (42%) τον αναγνωρίζουν ως αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και τρείς στους δέκα (29%) αναγνωρίζουν επίσης δημοσιογραφικό επαγγελματισμό.

Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα της Focus Bari, αποτελώντας αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της χώρας, εξάρουν τη σημασία του Περιφερειακού Τύπου στην ανάδειξη θεμάτων των τοπικών κοινωνιών, δηλώνουν ότι βρίσκουν αποκλειστικό περιεχόμενο και αναγνωρίζουν τη συμβολή του στην στήριξη της κατά τόπους οικονομίας. Οι θέσεις αυτές καταγράφονται με μεγαλύτερη ένταση στους αναγνώστες του Περιφερειακού Τύπου.

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