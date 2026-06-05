search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 15:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

05.06.2026 14:46

Περιφερειακός Τύπος: Αναγνωρίζεται ως αξιόπιστη πηγή με δημοσιογραφικό επαγγελματισμό και «γέφυρα» με τον τόπο

05.06.2026 14:46
EFIMERIDA_typografeio

Η ιδιαίτερη σημασία του Περιφερειακού Τύπου ως βασικού φορέα ανάδειξης θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έρευνα η οποία διενεργήθηκε για την Ένωση Δημοσιογράφων-Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου από την Focus Bari, πανελλαδικής εμβέλειας.

Σε ένα περιβάλλον με έντονο το στοιχείο της παραπληροφόρησης ο Περιφερειακός Τύπος  αναγνωρίζεται ως σημαντικός θεσμός για τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνον μεταξύ των αναγνωστών του αλλά στο σύνολο του αναγνωστικού κοινού, σύμφωνα με την έρευνα.

Η αναγνωσιμότητα του εμφανίζεται υψηλή τόσο σε πανελλαδική κλίμακα αλλά και στην Περιφέρεια, σχεδόν στον ίδιο βαθμό (77% και 81% αντιστοίχως). Τα ευρήματα αυτά έχουν σημασία όταν σταθμισμένα, στο πλαίσιο της έρευνας, καταγράφεται κόπωση από τον «βομβαρδισμό» ενημέρωσης, ενώ εννέα στους δέκα εμφανίζονται να αμφισβητούν την αξιοπιστία των ειδήσεων και των πληροφοριών που δέχονται.

Πανελλαδικά ένας στους πέντε (20%) δήλωσαν ότι ενημερώνονται από δημοσιογραφικές εκδόσεις της περιφέρειας σε εβδομαδιαία βάση και ο «λόγος» διαμορφώνεται σε έναν στους τέσσερις (26%) αναγνώστες της Περιφέρειας.

Η συντριπτική πλειονότητα (74%) θεωρεί τον Περιφερειακό Τύπο ως ενίσχυση σύνδεσης με τον τόπο του- ιδιαίτερη πατρίδα. Τέσσερις στους δέκα (42%) τον αναγνωρίζουν ως αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και τρείς στους δέκα (29%) αναγνωρίζουν επίσης δημοσιογραφικό επαγγελματισμό.

Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα της Focus Bari, αποτελώντας αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της χώρας, εξάρουν τη σημασία του Περιφερειακού Τύπου στην ανάδειξη θεμάτων των τοπικών κοινωνιών, δηλώνουν ότι βρίσκουν αποκλειστικό περιεχόμενο και αναγνωρίζουν τη συμβολή του  στην στήριξη της κατά τόπους οικονομίας. Οι θέσεις αυτές καταγράφονται με μεγαλύτερη ένταση στους αναγνώστες του Περιφερειακού Τύπου.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1- ΡΟΛΟΣΛήψη

Διαβάστε επίσης:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ερχόμενη Πέμπτη (11/6) στο «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου

Μουντιάλ 2026: Η ΕΡΤ επενδύει σε ολιστική εμπειρία τηλεθέασης – Από το Βανκούβερ έως την Γουαδαλαχάρα «τα πάντα όλα»

Νίκη τηλεθέασης στα δεκαδικά για το «Να μ’ αγαπάς» την Τετάρτη (3/6)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis politiko simvoylio – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο: Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά προξενιά – Η αιχμή σε Τσίπρα

SYRIZA_FAMELLOS_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ με σύνδρομο «γυναίκας του Λωτ»

xenia-karterou
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

chimos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή – Τι έδειξε νέα μελέτη

samaras 6654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σαμαράς άφησε σε… αγωνία όσους τον ρώτησαν αν θα ανακοινώσει κόμμα στο Ηράκλειο: «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 15:23
androulakis politiko simvoylio – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο: Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά προξενιά – Η αιχμή σε Τσίπρα

SYRIZA_FAMELLOS_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ με σύνδρομο «γυναίκας του Λωτ»

xenia-karterou
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

1 / 3