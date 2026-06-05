Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ερχόμενη Πέμπτη (11/6) στο «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί «Ενώπιος Ενωπίω» (24.00, ΑΝΤ1) με το Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη που μας έρχεται.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, με ευρεία ατζέντα θεμάτων, ο πρωθυπουργός θα συζητήσει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και τις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο.

Στο «τραπέζι» και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

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