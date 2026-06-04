Σχεδόν πέντε φορές πάνω η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ την Τετάρτη (3/6)- Όχι δεν είχε Θεία Λειτουργία

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Πέρα από τα οφθαλμοφανή, εκείνο που τραβά το βλέμμα από την χθεσινή μέτρηση τηλεθέασης των καναλιών από τη Nielsen είναι το εντυπωσιακό μερίδιο της ΕΡΤ2Σπορ.
Από τις αναιμικές– σχεδόν μηδενικές- επιδόσεις προσέγγισε δυναμική ΕΡΤ1. Μερίδιο τηλεθέασης σχεδόν πενταπλάσιο των συνηθισμένων της. Προηγούμενο αντίστοιχο είχε καταγράψει η Nielsen για το κρατικό κανάλι με το αθλητικό προφίλ στις 22 Μαρτίου.
Η «εκτόξευση» του δείκτη τηλεθέασης οφείλεται στην απευθείας μετάδοση του πρώτου της σειράς τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε ΟΣΦΠ και ΠΑΟ. Ο ΣΚΑΪ όλο και πιο συχνά εμφανίζει το ψηφίο 7 στο κύριο μέρος του μεριδίου του.
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