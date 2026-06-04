Σχεδόν πέντε φορές πάνω η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ την Τετάρτη (3/6)- Όχι δεν είχε Θεία Λειτουργία

Πέρα από τα οφθαλμοφανή, εκείνο που τραβά το βλέμμα από την χθεσινή μέτρηση τηλεθέασης των καναλιών από τη Nielsen είναι το εντυπωσιακό μερίδιο της ΕΡΤ2Σπορ.

Από τις αναιμικές– σχεδόν μηδενικές- επιδόσεις προσέγγισε δυναμική ΕΡΤ1. Μερίδιο τηλεθέασης σχεδόν πενταπλάσιο των συνηθισμένων της. Προηγούμενο αντίστοιχο είχε καταγράψει η Nielsen για το κρατικό κανάλι με το αθλητικό προφίλ στις 22 Μαρτίου.

Η «εκτόξευση» του δείκτη τηλεθέασης οφείλεται στην απευθείας μετάδοση του πρώτου της σειράς τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε ΟΣΦΠ και ΠΑΟ. Ο ΣΚΑΪ όλο και πιο συχνά εμφανίζει το ψηφίο 7 στο κύριο μέρος του μεριδίου του.

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