Μουντιάλ 2026: Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων εφιστά προσοχή στους εργαζόμενους των ΜΜΕ

Τουλάχιστον 50.000 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων ΜΜΕ θα αναπτυχθούν σε Καναδά, Μεξικό και – κυρίως – ΗΠΑ, για το Μουντιάλ, χωρίς να συνυπολογίζονται και οι δημοσιογράφοι που θα καλύπτουν άλλες πτυχές των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων εντός και εκτός γηπέδων.

Αν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου λογίζεται ως η γιορτή του αθλήματος, η κάλυψη του δημοσιογραφικά μπορεί να διέπεται από ανάλογο κλίμα ευφορίας όμως υπάρχουν και προκλήσεις που χρήζουν διαχείρισης και αντιμετώπισης, ώστε οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, όποια και αν είναι αυτά, να κάνουν ελεύθερα και με ασφάλεια την δουλειά τους.

Αυτό είναι το κύριο ζήτημα που υπογραμμίζει η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ), έχοντας εμπειρία από προηγούμενες προκλήσεις συνεκτιμώντας και παρατηρώντας παράλληλα τις τρέχουσες συνθήκες στις συνδιοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ.

Δημοσιογράφοι έχουν αντιμετωπίσει παρενοχλήσεις, κρατήσεις, απειλές και βία κατά την κάλυψη σημαντικών έχουν υπάρξει περιπτώσεις δημοσιογράφων που σταμάτησαν στα σύνορα και, πολύ σπάνια, συλλήψεις δημοσιογράφων αθλητικών εκδηλώσεων, δίνει το γενικό πλαίσιο η CPJ και περνά σε επιμέρους επισημάνσεις: «Εν μέσω εντεινόμενων επιχειρήσεων επιβολής της μετανάστευσης και των τελωνείων στις ΗΠΑ, όπου φιλοξενούνται οι περισσότεροι αγώνες, η CPJ προτρέπει όλους τους δημοσιογράφους να λαμβάνουν προφυλάξεις κατά την κάλυψη των αγώνων. Στο Μεξικό , η βία κατά των τοπικών δημοσιογράφων είναι η πιο ανησυχητική. Στον Καναδά, έχουν υπάρξει περιπτώσεις δημοσιογράφων που σταμάτησαν στα σύνορα και, πολύ σπάνια, συλλήψεις δημοσιογράφων που κάλυπταν διαμαρτυρίες».

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός για δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ, εταίρος της οργάνωσης Συμμαχία Αθλητισμού και Δικαιωμάτων (Sport & Rights Alliance), υποστηρίζει από καιρό τα δικαιώματα των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον τομέα του Αθλητισμού και εργάζεται- τονίζει- για «την ενσωμάτωση προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε ολόκληρο τον παγκόσμιο αθλητισμό».

Επισημαίνει πως έχει συγκεντρώσει πόρους ασφαλείας ώστε «να βοηθήσει τους δημοσιογράφους να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να προστατευτούν από πιθανές απειλές κατά την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

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