Το YouTube ξεπέρασε το Netflix σε μέση ημερήσια παρακολούθηση σε όλο τον κόσμο

Το YouTube έχει ξεπεράσει το Netflix σε μέση ημερήσια προβολή μεταξύ των χρηστών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ανάλυση που αποκαλύπτει την ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη της ψηφιακής πλατφόρμας στα μέσα ενημέρωσης.

Μια σημαντική στροφή προς την παρακολούθηση YouTube στην τηλεόραση έχει τροφοδοτήσει έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των κορυφαίων ψηφιακών πλατφορμών και πλατφορμών streaming στον κόσμο. «Το YouTube δεν είναι πλέον απλώς βίντεο με γάτες», δήλωσε πρόσφατα ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος. «Το YouTube είναι τηλεόραση».

Η μέση ημερήσια χρήση για λογαριασμούς YouTube αυξήθηκε από 87,2 λεπτά το 2024 σε 99,1 το 2025, σύμφωνα με ανάλυση που διεξήγαγε το πρακτορείο Digital i σε 20 διεθνείς αγορές. Το ποσοστό για το Netflix μειώθηκε από 100,5 σε 93,4 λεπτά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Netflix παραμένει μπροστά, αλλά πλησιάζει. Ο μέσος όρος ημερήσιων λεπτών για έναν θεατή του Netflix πέρυσι ήταν 88,2 λεπτά έναντι 84,8 του YouTube.

Η μετατόπιση του YouTube από φορητούς υπολογιστές και smartphones στην τηλεόραση επιταχύνθηκε επίσης πέρυσι. Το μερίδιο της τηλεόρασης στον χρόνο παρακολούθησης του YouTube αυξήθηκε από 28% σε 35% μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προβολή από κινητά μειώθηκε από 35% σε 31%.

Το ίδιο το Netflix αποτελεί τεράστια δύναμη στο YouTube. Το επίσημο κανάλι του είχε την υψηλότερη εμβέλεια από οποιοδήποτε άλλο κανάλι πέρυσι, φτάνοντας τα 78,2 εκατομμύρια μοναδικούς λογαριασμούς. Περιλαμβάνει ολόκληρα επεισόδια της σειράς Our Planet, με αφηγητή τον David Attenborough.

Και οι δύο πλατφόρμες έχουν εισβάλει δυναμικά στην επικράτεια η μία της άλλης τους τελευταίους μήνες. Το YouTube, που ανήκει στην μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, έχει επιδιώξει να υποστηρίξει την αυξανόμενη τηλεοπτική του επιτυχία με εισβολές σε περιοχές που παραδοσιακά καλύπτονται από τηλεοπτικά δίκτυα και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Αγόρασε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη μετάδοση των Όσκαρ τον Δεκέμβριο, σε μια πολυετή συμφωνία που περιλαμβάνει την κάλυψη του κόκκινου χαλιού και το περιεχόμενο των παρασκηνίων, το οποίο ήταν το βασικό στοιχείο της κάλυψης της μετάδοσης.

Έχει επίσης ασχοληθεί με τα αθλητικά δικαιώματα, μεταδίδοντας τον πρώτο αγώνα NFL πέρυσι. Το παιχνίδι πήρε τον τίτλο του της μεγαλύτερης ταυτόχρονης προβολής σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα με περισσότερους από 17,3 εκατομμύρια θεατές.

Το Netflix αντεπιτίθεται με βίντεο podcast, τα οποία έχουν σημειώσει άνθηση στο YouTube. Έκλεισε συμφωνία με το podcast The Rest Is Football με τους Gary Lineker, Alan Shearer και Micah Richards για να μεταδίδει μια καθημερινή έκδοση κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Η κύρια διαφορά μεταξύ των πλατφορμών είναι ότι, σε αντίθεση με τα streamers και τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, το YouTube δεν αναθέτει περιεχόμενο. Έχει προσπαθήσει να αναθέσει εκπομπές μέσω των projects YouTube Red και YouTube Originals στο παρελθόν, αλλά τα έκλεισε και τα δύο.

Η ανάλυση της Digital i έδειξε ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είχαν αρχίσει να «σπάνε τον κώδικα προσέγγισης του YouTube», με ορισμένα να εξασφαλίζουν πλέον τεράστιες προβολές στον ιστότοπο. Μεταξύ των κορυφαίων παραδοσιακών καναλιών YouTube ήταν το Saturday Night Live με 55,8 εκατομμύρια θεατές και η Universal Pictures με 54,6 εκατομμύρια.

«Η εξέλιξη του YouTube από μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης σε μια κυρίαρχη παγκόσμια πλατφόρμα προσοχής είναι μια από τις καθοριστικές αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης της δεκαετίας», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτών της Digital i, Matt Ross. «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το κοινό αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο το YouTube όχι ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ως πρωταρχικό προορισμό ψυχαγωγίας».

Η γενιά Z παρέμεινε η πιο αφοσιωμένη ηλικιακή ομάδα του YouTube πέρυσι, με μέσο όρο 111 λεπτά την ημέρα, αλλά η ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη μεταξύ των ανδρών ηλικίας 55 έως 64 ετών, στους οποίους η προβολή έχει αυξηθεί κατά 15% από το 2024. Η ημερήσια μέση χρήση του YouTube αυξήθηκε επίσης για τις γυναίκες όλων των ηλικιακών ομάδων.

Από τις περιοχές που συμμετείχαν στην έρευνα, οι Νοτιοκορεάτες χρησιμοποίησαν το YouTube περισσότερο, με 161,5 λεπτά την ημέρα. Η Γαλλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στην καθημερινή χρήση, κατά ένα τρίτο.

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