Η ΕΕ προτείνει η επιχείρηση Aspides να αναλάβει «πρωταρχικό ρόλο» στον καθαρισμό των ναρκών στο Στενό του Ορμούζ

Η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ πρότεινε η ναυτική αποστολή Aspides του μπλοκ να αναλάβει «τον πρωταρχικό ρόλο» στην απομάκρυνση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες» ως συμβολή της Ευρώπης σε μια πρωτοβουλία υπό γαλλο-βρετανική ηγεσία, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Σε σημείωμα με ημερομηνία 26 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έγραψε ότι «η κατάσταση απαιτεί από την ένωση να παράσχει μια ουσιαστική συμβολή» σε έναν ad hoc συνασπισμό με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο «που θα υλοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα διαχωριστεί από τους εμπόλεμους».

«Προτείνεται, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να ανατεθεί στην Aspides η ανάληψη του πρωταρχικού ρόλου στον καθαρισμό του Στενού του Ορμούζ από νάρκες, ως συμβολή της ΕΕ στις προσπάθειες του ad hoc συνασπισμού FR-UK», αναφέρει το σημείωμα, το οποίο κυκλοφόρησε στις χώρες μέλη της ΕΕ.

Μιλώντας τον περασμένο μήνα, η υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων της Aspides στο στενό απαιτεί μόνο αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδίου. «Το κλείσιμο της σημαντικότερης ναυτιλιακής οδού στον κόσμο είναι αβάσιμο», είπε.

Ωστόσο, η αλλαγή της εντολής της αποστολής Aspides θα απαιτούσε ομοφωνία και παραμένει ασαφές εάν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα υποστήριζαν κάτι τέτοιο.

Με έδρα την Ελλάδα, η Aspides ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024 για την υπεράσπιση της εμπορικής ναυτιλίας από τις επιθέσεις των Χούθι. Τα κράτη της ΕΕ που εμπλέκονται περισσότερο στην αποστολή φρεγατών στην Aspides είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Η Γαλλία τον περασμένο μήνα έστειλε το αεροπλανοφόρο της, το Charles de Gaulle, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία τον Απρίλιο ξεκίνησαν από κοινού έναν διεθνή συνασπισμό με περισσότερα από 40 κράτη για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του στενού μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας. Η αποστολή θα είναι αυστηρά αμυντική.

Η Βρετανία έχει επίσης τοποθετηθεί ως πιθανός παράγοντας που συμβάλλει στην εξόρυξη ναρκών στο στενό. Τη Δευτέρα, το Βασιλικό Ναυτικό δήλωσε ότι είχε δοκιμάσει ένα νέο σύστημα εξουδετέρωσης ναρκών και ότι ήταν έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στο Ορμούζ.

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