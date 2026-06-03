Ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη σήμερα(2/6), ημέρα έναρξης του οικονομικού φόρουμ της πόλης (το ρωσικό… Νταβός όπως το αποκαλούν).

Περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στο διεθνές οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), ενώ το παρών αναμένεται να δώσει και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο σε απάντηση, δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πλήττει την Ουκρανία συστηματικά ύστερα από τις επιθέσεις αυτές με ουκρανικά drones.

«Θα ήθελα να σας θυμίσω την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, που δηλώνει ότι οι απαντήσεις μας θα έχουν συστηματικό χαρακτήρα, και πράγματι είναι ήδη έτσι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για τις ουκρανικές επιθέσεις στην Αγία Πετρούπολη.

Τα χτυπήματα του Κιέβου έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία, και είχαν στόχο να διαταράξουν το φόρουμ, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι «αρκετές» υποδομές υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιος θάνατος σε αυτή την επίθεση. «Αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Δεν υπάρχουν νεκροί», δήλωσε ο ίδιος.

Αντίθετα, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική, κατεχόμενη Ουκρανία σε πλήγμα με ουκρανικό drone σε λεωφορείο που ταξίδευε από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, σύμφωνα με τις τοπικές, διορισμένες από τη Ρωσία, αρχές.

Άμυνα μέσω επίθεσης

Η Ουκρανία έχει εντείνει προσφάτως τα πλήγματά της σε ρωσικούς στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους σε αντίποινα για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας κατά του εδάφους της, οι οποίοι προκάλεσαν επίσης δύο θανάτους στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μιας σειράς επιθέσεων ως αντίποινα που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς».

«Το σχέδιο της Ουκρανίας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φλέγεται μια δεξαμενή πετρελαίου.

Οι επιθέσεις αυτές ανάγκασαν το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολη να αναστείλει τη λειτουργία για αρκετές ώρες στη διάρκεια της νύχτας. Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 59 drones στη διάρκεια της νύχτας.

Οι πρώτοι συμμετέχοντες του φόρουμ έφθασαν στο σημείο της διοργάνωσης ενώ στο βάθος φαινόταν μια στήλη καπνού, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος ύστερα από τα ουκρανικά πλήγματα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σεργκέι Στερνένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται στο σημείο του φόρουμ με εμφανή τον καπνό στο βάθος.

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