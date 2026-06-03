Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από φωτιά σε ξενοδοχείο, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί στην Ινδία, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε ένα από τα χειρότερα τέτοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.

At least 21 people have been killed in a fire at a hotel in New Delhi, police say, in one of the worst such incidents in the Indian capital in recent years. The hotel was located in a predominantly residential area popular with students and young professionals.#India pic.twitter.com/xUVWxJjWOa — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία.

At least 21 people were killed in a fire at a hotel in Delhi on Wednesday, police said, in one of the worst such incidents in the national capital in recent years.#india #delhifire #india #hotelfire pic.twitter.com/bMnOhbw9qm — GDN Online (@GDNonline) June 3, 2026

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο, καπνό να υψώνεται στον ουρανό, απανθρακωμένη την πρόσοψη του κτιρίου και κατοίκους να παρακολουθούν στον δρόμο.

At least 21 people have died after a fire swept through a restaurant in New Delhi, India. The blaze quickly spread to the hotel rooms located above the restaurant. pic.twitter.com/R73AUk9qPj — Tahir Shah (@TahirShah687) June 3, 2026

Επίσης διακρίνονται δύο ένοικοι να πηδούν στο κενό από ψηλούς ορόφους του κτιρίου.

“Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο”, είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

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