Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από φωτιά σε ξενοδοχείο, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

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Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί στην Ινδία, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε ένα από τα χειρότερα τέτοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.
Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία.
Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο, καπνό να υψώνεται στον ουρανό, απανθρακωμένη την πρόσοψη του κτιρίου και κατοίκους να παρακολουθούν στον δρόμο.
Επίσης διακρίνονται δύο ένοικοι να πηδούν στο κενό από ψηλούς ορόφους του κτιρίου.
“Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο”, είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.
Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
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