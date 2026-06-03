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ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Μπαζός ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ

03.06.2026 12:07

Ιαπωνία: Ηλικιωμένοι διαπράττουν μικροκλοπές για να μπουν φυλακή

03.06.2026 12:07
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Έχει γίνει πλέον συνείδηση, ότι κανένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα δεν είναι τέλειο. Οι ανθρώπινες ανάγκες, η αντικειμενική δυσκολία των γηρατειών, η δυσκολία της οικονομικής επιβίωσης των ηλικιωμένων, η μοναξιά και η αποξένωση χτυπούν αλύπητα τους ηλικιωμένους του αιώνα μας.

Και δεν μιλάμε για τους ηλικιωμένους κάποιου φτωχού κράτους, μιλάμε για την Ιαπωνία της ευημερίας, της παγκόσμιας εμπορικής δύναμης, τη χώρα που συνδυάζει την παράδοση, την τεχνολογική πρωτοπορία, και τις διαρκείς ανακαλύψεις.

Έτσι, λοιπόν, οι φυλακές της Ιαπωνίας έχουν αρχίσει να γεμίζουν με ηλικιωμένους οι οποίοι εσκεμμένα διαπράττουν μικροαδικήματα (συνήθως μικροκλοπές), ώστε να μπουν φυλακή και να εξασφαλίσουν τροφή, στέγη, και ιατρική περίθαλψη.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι από τους 40.544 κρατούμενους που καταγράφηκαν στην Ιαπωνία το 2024, το 13,5% ήταν άνω των 65 ετών, και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν φυλακή.

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι κρατούμενοι έχουν αυξημένο κόστος!

Η Ιαπωνία, είναι η πιο γερασμένη κοινωνία του βιομηχανικού κόσμου (το 30% των 123 εκατομμυρίων κατοίκων της είναι ηλικίας 65 ετών και άνω). Έτσι, εδώ και δεκαετίες, η χώρα αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό εργαστήρι για τους ηλικιωμένους πολίτες της.

Η μείωση του ποσοστού γεννήσεων, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και η απροθυμία της κυβέρνησης να δεχτεί μετανάστες, ωθούν τους ανθρώπους να αναβάλλουν τη συνταξιοδότησή τους και αυξάνουν τη δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης για τους ηλικιωμένους.

Αυτοί λοιπόν οι ηλικιωμένοι που εργάζονταν σε άτυπη απασχόληση λαμβάνουν συντάξεις που δεν επαρκούν για να ζήσουν και η έλλειψη πόρων τούς οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση.

Έτσι, εκτός από τις οικονομικές δυσκολίες, οι ηλικιωμένοι Ιάπωνες αντιμετωπίζουν και το τεράστιο θέμα της μοναξιάς.

Από το 2021, η Ιαπωνία διαθέτει Υπουργείο Μοναξιάς και Απομόνωσης. Το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών, εντοπίστηκαν 58.044 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, που ζούσαν μόνα τους και πέθαναν στα σπίτια τους: Το 76% των πτωμάτων βρέθηκε σε κατοικίες.

Σε μια χώρα που οι άνθρωποι είναι στραμμένοι στις οθόνες τους, σε μια χώρα με εξαντλητικούς ρυθμούς που ο θεσμός της οικογένειας διαρκώς συρρικνώνεται, η απροθυμία των ηλικιωμένων κρατουμένων να επιστρέψουν στην κοινωνία έχει θεωρηθεί ως αποτυχία του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Ίσως όμως η αποτυχία να είναι βαθύτερη και συνολικότερη.

Γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι έχει μια υγιή κοινωνία όταν οι ηλικιωμένοι προτιμούν να βρίσκονται μέσα στη φυλακή παρά έξω από αυτήν.

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