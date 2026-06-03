Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγματα «αυτοάμυνας» εναντίον του Ιράν, ενώ κατέρριψε βαλλιστικούς πυραύλους και drones που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εκτοξεύθηκαν εναντίον πλοίων και χωρών του Κόλπου.

Last night at 11 p.m. ET, U.S. forces successfully intercepted two Iranian ballistic missiles targeting American forces based in Kuwait. These missiles were immediately defeated and no American personnel were harmed.



U.S. Central Command remains vigilant and will continue to… June 1, 2026

Πλήγματα στο νησί Κεσμ

Τα πλήγματα στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, έγιναν «ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, Centcom.

An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με πυραύλους και drones σε αμερικανικές βάσεις και ελικόπτερα σε «περιφερειακή χώρα», κάνοντας λόγο για αντίποινα. Η Centcom υποστήριξε ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους προς το Κουβέιτ και τρεις προς το Μπαχρέιν, οι οποίοι είτε διαλύθηκαν κατά την πορεία τους είτε αναχαιτίστηκαν.

Ζημιές και τραυματισμοί στο Κουβέιτ

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε αργότερα ότι ιρανικά drones έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, προκαλώντας «σημαντικές» ζημιές σε κτίριο και τραυματισμούς. Η αεροπορική κίνηση ανεστάλη το πρωί της Τετάρτης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, ταξίαρχος Σαούντ Αμπντουλαζίζ αλ Οταΐμπι, χαρακτήρισε την επίθεση «εγκληματική ιρανική επιθετικότητα», προσθέτοντας ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Στάσιμες οι διαπραγματεύσεις

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται ενώ οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στάσιμες, μετά την αποτυχία των συνομιλιών του Σαββατοκύριακου να σημειώσουν πρόοδο.

Η Centcom ανέφερε ότι το πλήγμα στο Κεσμ στόχευσε ιρανικό στρατιωτικό σταθμό ελέγχου εδάφους, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία drones που είχαν εκτοξευθεί προς «πολιτικούς ναυτικούς» σε περιφερειακά ύδατα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «η διατάραξη της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ θα έχει βαρύ τίμημα για τον επιθετικό αμερικανικό στρατό».

Το πετρελαιοφόρο και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, η Centcom είχε ανακοινώσει ότι έπληξε και ακινητοποίησε άδειο πετρελαιοφόρο, σημαίας Μποτσουάνας, το οποίο έπλεε προς το Ιράν, στο πλαίσιο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ που άρχισε στις 13 Απριλίου.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αεροσκάφος έπληξε με πύραυλο Hellfire το μηχανοστάσιο του M/T Lexie, καθώς το πλήρωμα «αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις». Από την έναρξη του αποκλεισμού, έξι εμπορικά πλοία έχουν ακινητοποιηθεί και άλλα 122 έχουν αλλάξει πορεία, σύμφωνα με τη Centcom.

Δηλώσεις Τραμπ και διαφωνίες για τη συμφωνία

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να κάνει συμφωνία», ενώ αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι ζήτησε αλλαγές στους όρους πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το Ιράν, πάντως, κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι «αλλάζει συνεχώς απόψεις» και προβάλλει «νέες ή αντιφατικές απαιτήσεις».

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