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03.06.2026 10:47

Η Ελβετία πραγματοποιεί δημοψήφισμα για να βάλει πλαφόν στον… πληθυσμό της – Οι πολίτες το απορρίπτουν

03.06.2026 10:47
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Την ώρα που στην Ελλάδα μας απασχολεί το δημογραφικό, η Ελβετία κάνει δημοψήφισμα για να περιορίσει τον πληθυσμό της.

Η χώρα προχωρά σε δημοψήφισμα με ερώτημα αν αποδέχονται ή όχι, να μπει ένα πλαφόν στον πληθυσμό στους 10 εκατομμύρια κατοίκους,καθώς ανησυχούν ότι η ραγδαία αύξησή του την τελευταία 25 έτη, μπορεί να επηρεάσει σε ζητήματα όπως η στέγαση για παράδειγμα.

Η Ελβετία στην περσινή απογραφή μέτρησε 9,1 εκατομμύρια κατοίκους όταν το 2002 ήταν στα 7,3 εκατ. Οι επιπτώσεις αυτής της αύξησης, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στις δημόσιες υποδομές και γι’ αυτό στις 14 Ιουνίου προχωρά σε αυτό το δημοψήφισμα. Το ερώτημα είναι αν αποδέχονται να υπάρξει περιορισμός στους 10 εκατ. κατοίκους πριν από το 2050 (όπου εκτιμάται ότι θα το έχει ξεπεράσει) και αν συμφωνούν ότι πρέπει σε αυτή τη περίπτωση να λήξει η συμφωνία περί ελευθερίας των μετακινήσεων που έχει με την ΕΕ.

Ενα δημοψήφισμα ωστόσο που η πλειοψηφία, σύμφωνα με δημοσκόπηση, δείχνει να απορρίπτει. Σχεδόν το 52% από τους 19.400 ερωτηθέντες κατά το διάστημα δήλωσαν αντίθετοι με την πρόταση με 45% να είναι υπέρ της.

Προηγούμενη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο τέλος Απριλίου έδειξε ότι οι Ελβετοί είναι εξίσου διχασμένοι για το αν θα πρέπει να υποστηρίξουν την εν λόγω πρόταση σε δημοψήφισμα με 47% να απαντούν θετικά και 47% αρνητικά.

Η ελβετική κυβέρνηση είναι αντίθετη με την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP) με το αιτιολογικό ότι θα πλήξει τη συνεργασία με την ΕΕ, τον βασικό εμπορικό της εταίρο, αλλά και την οικονομία.

Οι υποστηρικτές της πρότασης επικαλούνται ανησυχίες για τις υποδομές και κυρίως τη στέγαση, τις μεταφορές, τα σχολεία και τα νοσοκομεία, τα οποία, κατά την άποψή τους, θα κορεστούν εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του αριθμού των μεταναστών.

Άλλα επιχειρήματα περιλαμβάνουν την επιβολή ελέγχων στη μετανάστευση για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και τη μείωση του ποσοστού της εγκληματικότητας και της βίας.

Οι πολέμιοι της πρότασης εκφράζουν ανησυχία για μια πιθανή ρήξη με την ΕΕ που θα προκαλούσε η νομική επιβολή ορίου στη μετανάστευση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η Ελβετία έχει ανάγκη από ειδικευμένους εργάτες.

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