«Καμίνι» η χώρα την Τετάρτη και συναγερμός για φωτιές – Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ, πού θα φτάσει τους 43 βαθμούς – «Συνθήκες που θυμίζουν Μάτι»

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, επηρεάζοντας κυρίως τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε τον μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού, προειδοποιώντας για συνθήκες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς λόγω ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Λόγω της επικινδυνότητας, εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, ενώ το φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστό για λόγους ασφαλείας.

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή εργασιών που προκαλούν σπινθήρες, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστιών φωτιάς.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων.

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Έκτακτο δελτίο καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν την Τετάρτη (22/7), εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η Πολιτική προστασία τίθεται σε κόκκινο συναγερμό, καθώς οι συνθήκες «προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο Μάτι», όπως προειδοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την κατάσταση συναγερμού.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.



Ειδικότερα:



Θεσσαλία: 41 έως 42 βαθμοί Κελσίου, τοπικά έως και 43 βαθμοί.

Ανατολική Στερεά: 41 έως 42 βαθμοί Κελσίου, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς.

Ανατολική Πελοπόννησος: 41 έως 42 βαθμοί Κελσίου.



Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.





Τουρνάς: Οι συνθήκες της Τετάρτης προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι

Συναγερμό για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο σήμανε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποιώντας ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.



Με ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους που θα λειτουργούν ως καταβάτες στα ανατολικά, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία, ο υπουργός έκανε λόγο για μία από τις πιο κρίσιμες ημέρες του φετινού καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και να είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στα πρώτα λεπτά.



Οι δηλώσεις του Ευάγγελου Τουρνά έγιναν αμέσως μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.



Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε: «Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα.



Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5.





Άρα, λοιπόν, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μεγίστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Και βέβαια, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο.



Όμως, θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο.



Θα ήθελα, επίσης, να πω ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.



Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας».

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Σέιχ Σου και Χαλκιδική

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο Σέιχ Σου, σε δασικές εκτάσεις του Ωραιοκάστρου και της Θέρμης, καθώς και στο Δασόκτημα Πανοράματος.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης.

Αντίστοιχες απαγορεύσεις θα εφαρμοστούν από τις 08:00 έως τις 20:00 σε δασικές περιοχές της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Κλειστό θα παραμείνει την Τετάρτη και το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλούς λειτουργίας του.

Έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιές και να αποφεύγουν την καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, τις υπαίθριες ψησταριές και τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Απαγορεύεται, επίσης, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δεν επιτρέπεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Μeteo: Συνθήκες καύσωνα την Τρίτη σε μεγάλο μέρος της χώρας

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα και την Τρίτη 21 Ιουλίου με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.4οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40οC σε 17 σταθμούς (περίπου το 3% του συνόλου) και τους 27οC σε 157 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

Με ανάρτησή του στα social media, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς κατέγραψε τις υψηλότερες θερμοκρασίες για την ημέρα έως τις 15.00, με τις Σέρρες να κρατούν τα σκήπτρα με 40,4 βαθμούς ενώ ακολούθησε ο… συνήθης ύποπτος, η Λάρισα με 39,8 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς, σε αρκετά νησιά αλλά και την ηπειρωτική χώρα καταγράφηκαν ισχυρές ριπές ανέμων.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Η εικόνα των συνοπτικών σταθμών της ΕΜΥ έως τις 12:00 UTC, δηλαδή έως τις 15:00 ώρα Ελλάδος, αποτυπώνει μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και έντονο ανεμολογικό ενδιαφέρον κυρίως στο Αιγαίο και τοπικά στη βόρεια χώρα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις Σέρρες με 40,4°C, ενώ ακολούθησε η Λάρισα με 39,8°C. Πολύ υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στα Ιωάννινα με 39,2°C, στη Λαμία με 38,7°C, στη Φλώρινα και τη Ζάκυνθο με 38,4°C, καθώς και στο Άστρος με 38,0°C. Η παρουσία της Φλώρινας και των Ιωαννίνων ανάμεσα στις θερμότερες περιοχές δείχνει ότι η ισχυρή θέρμανση δεν περιορίστηκε μόνο στις πεδινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά επεκτάθηκε και σε εσωτερικές λεκάνες της βόρειας και δυτικής Ελλάδας. Αξιοσημείωτη είναι και η τιμή της Σάμου, στους 37,4°C.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Η Φλώρινα υποχώρησε στους 12,8°C, ενώ χαμηλές τιμές σημειώθηκαν στην Τρίπολη και στα Ιωάννινα με 16,0°C και στην Καστοριά με 17,0°C. Πρόκειται για έντονο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ιδιαίτερα στη Φλώρινα και στα Ιωάννινα, όπου οι σχετικά δροσερές πρωινές ώρες διαδέχθηκαν πολύ υψηλές μεσημβρινές θερμοκρασίες. Αντίθετα, σε νοτιότερες και παραθαλάσσιες περιοχές οι ελάχιστες παρέμειναν αισθητά υψηλότερες.

Στο πεδίο των ανέμων, η Κάρπαθος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση ένταση, με 44,8 km/h, δηλαδή περίπου 6 μποφόρ. Ακολούθησαν η Σητεία με 30,6 km/h και αρκετά νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύκονος, η Αστυπάλαια, η Κως και η Ικαρία. Η κατανομή αυτή επιβεβαιώνει την ενισχυμένη βόρεια ροή στο Αιγαίο, με περισσότερο εκτεθειμένες τις ανατολικές και νοτιοανατολικές θαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην καταγραφή της μέγιστης ριπής στη Χρυσούπολη, 90,8 km/h, καθώς είναι σαφώς υψηλότερη από τις υπόλοιπες τιμές και απαιτεί ποιοτικό έλεγχο πριν αξιοποιηθεί ως οριστική παρατήρηση (επίδραση από το βραδυνό μπουρίνι) . Ισχυρές ριπές καταγράφηκαν επίσης στην Κάρπαθο με 64,9 km/h, στα Κύθηρα με 61,2 km/h, καθώς και στην Αλεξανδρούπολη και τη Μύκονο με 55,6 km/h».

Τι θα γίνει την Τετάρτη και την Πέμπτη

Ο καύσωνας θα ταλαιπωρήσει τους πολίτες και την Τετάρτη, οπότε και θα σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, αλλά και στην Αττική. Ωστόσο από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει, καθώς ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.

Μάλιστα, η θερμοκρασία τη Τετάρτη θα φτάσει τους 43 σε ανατολική Πελοπόννησο και Στερεά, όπως ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Υψηλοί είναι οι δείκτες δυσφορίας ακόμη και στα νησιά και ενδεικτικά η Ιθάκη φλέγεται, προειδοποιεί η μετεωρολόγος εξηγώντας ότι ο εξαιρετικά ξηρός άνεμος, την Τετάρτη θα ανεβάσει σίγουρα το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και στην Αττική.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Χωρίς να υποκαθιστούμε τον επίσημο ρόλο της ΕΜΥ και με καθαρά ερευνητική προσέγγιση, οι δύο χάρτες του προγνωστικού #WBGT δίνουν μια χρήσιμη γενική εικόνα για το επόμενο διήμερο.

Τετάρτη 22/07

Ο πρώτος χάρτης δείχνει ότι η θερμική καταπόνηση θα είναι πιο αισθητή σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, σε τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά και τοπικά στην Αττική. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται κυρίως σε εσωτερικές και κλειστές ηπειρωτικές περιοχές, όπου ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας ανεβάζει τον δείκτη. Ξεχωρίζουν τιμές κοντά ή και λίγο πάνω από τα όρια της μέτριας έως τοπικά αυξημένης επιβάρυνσης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Καλαμάτα, τη Χαλκίδα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο.

Στην Αττική, το ένθετο δείχνει ότι η επιβάρυνση δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά εμφανίζεται εντονότερη κυρίως στα ηπειρωτικότερα και πιο κλειστά τμήματα.

Πέμπτη 23/07

Ο δεύτερος χάρτης δείχνει μια σαφή υποχώρηση του δείκτη θερμικής καταπόνησης σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι αποχρώσεις είναι αισθητά πιο ήπιες και οι περισσότερες περιοχές κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα WBGT. Η πτώση αυτή φαίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, αλλά και στην Αττική, όπου το ένθετο δείχνει αισθητή εξασθένηση της επιβάρυνσης. Μόνο σε λίγες νοτιότερες ή ανατολικότερες περιοχές διατηρούνται τοπικά οριακά υψηλότερες τιμές, χωρίς όμως να διαμορφώνεται εικόνα γενικευμένης επιβάρυνσης.

Συμπέρασμα

Συνολικά, οι χάρτες υποδηλώνουν ότι η Τετάρτη 22/07 είναι η ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς θερμικής καταπόνησης, ενώ την Πέμπτη 23/07 παρατηρείται γενικευμένη βελτίωση.

Με βάση αυτή τη συγκεκριμένη προγνωστική αποτύπωση, δεν διαφαίνεται γενικευμένο επεισόδιο ακραίας θερμικής καταπόνησης στη χώρα, όμως την Τετάρτη καταγράφονται τοπικά αυξημένες επιβαρύνσεις, κυρίως για όσους εργάζονται ή δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους».

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