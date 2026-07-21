Ακρόπολη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στους Αμερικανούς τουρίστες

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Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημμελήματα απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών, στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου κάτω από την Ακρόπολη.

Η δίωξη σε βάρος του 60χρονου αφορά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και αυτά της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον Ιερό βράχο. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα πιο ελαφρά, στα πόδια.

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