Συναγερμός στην Ακρόπολη: Επίθεση με μαχαίρι και τραυματισμός δύο τουριστών

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Αιματηρό επεισόδιο στην είσοδο αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, και τους τραυμάτισε στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ο δράστης λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από Αστυνομικούς της διεύθυνσης αστυνομίας Αθηνών.

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