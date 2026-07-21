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21.07.2026 07:19

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα: «Κίτρινος» συναγερμός σε Αττική, Εύβοια και άλλες περιοχές

21.07.2026 07:19
Fotia

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται σήμερα πολλές περιοχές της Ελλάδας, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3).

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική,
Εύβοια,
Βοιωτία,
Φωκίδα,
Φθιώτιδα,
Αργολίδα,
Κορινθία,
Ηλεία,
Μεσσηνία,
Λακωνία,
Αιτωλοακαρνανία,
Άρτα,
Πρέβεζα,
Θεσπρωτία,
Μαγνησία,
Λάρισα,
Τρίκαλα,
Κιλκίς,
Φλώρινα,
Καστοριά,
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου,
Αχαΐα,
Αρκαδία,
Ιωάννινα,
Καρδίτσα,
Θεσσαλονίκη,
Κοζάνη,
Κρήτη.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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