Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Γνωστός των Αρχών ο δράστης, είχε συλληφθεί δύο φορές – Στο ΚΑΤ ο άνδρας για περαιτέρω νοσηλεία

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Γνωστός στις αρχές είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος δύο Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 60χρονος άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι ελληνοαμερικανών τουριστών, έναν 53χρονο άνδρα και μια 48χρονη γυναίκα, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν, καθώς είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές, μία για εξύβριση και την άλλη για κατοχή μαχαιριού.

Όπως είναι γνωστό, η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στον μηρό ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρ. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, έδεσαν πρόχειρα το τραύμα του άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Τελικά, οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα πήρε εξιτήριο, ενώ ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία.

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