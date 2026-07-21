search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 12:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 11:31

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Γνωστός των Αρχών ο δράστης, είχε συλληφθεί δύο φορές – Στο ΚΑΤ ο άνδρας για περαιτέρω νοσηλεία

21.07.2026 11:31
acropolis_attack_1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Γνωστός στις αρχές είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος δύο Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 60χρονος άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι ελληνοαμερικανών τουριστών, έναν 53χρονο άνδρα και μια 48χρονη γυναίκα, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν, καθώς είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές, μία για εξύβριση και την άλλη για κατοχή μαχαιριού.

Όπως είναι γνωστό, η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στον μηρό ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρ. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, έδεσαν πρόχειρα το τραύμα του άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Τελικά, οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα πήρε εξιτήριο, ενώ ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης

Μπλε καβούρια έχουν γεμίσει το Δέλτα του Πηνειού – Μεγάλος μπελάς για τους ψαράδες

Καλαμπάκα: 76χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
laliotou_ELAS_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδιωτικά ΑΕΙ: Στην αντεπίθεση η ΕΛΑΣ μετά τη σύγκρουση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα τα είχαμε ιδρύσει

xeimonas_stamatis_ndp
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» του Θανάση Χειμωνά στον φίλο του Αλέξη Σταμάτη – «Ένας σπάνιος άνθρωπος»

travisscott-kori-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Τράβις Σκοτ ανέβασε στη σκηνή την 8χρονη κόρη του (Video)

theodyssey_0107_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν σπάει ρεκόρ στο παγκόσμιο box office – Πάνω από 264 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο

robbie-williams-new
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Απαντά στις εικασίες για ναρκωτικά και αποκαλύπτει τι ήταν το «ύποπτο» αντικείμενο που έπεσε από το στόμα του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

samaras- tsipras- polakis- tasoulas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας - Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

aeroplano-ryanair
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη συμπεριφορά της Ryanair στη Μαδρίτη: Πέταξαν ζευγάρι από το αεροπλάνο, απίστευτη περιπέτεια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 12:14
laliotou_ELAS_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδιωτικά ΑΕΙ: Στην αντεπίθεση η ΕΛΑΣ μετά τη σύγκρουση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα τα είχαμε ιδρύσει

xeimonas_stamatis_ndp
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» του Θανάση Χειμωνά στον φίλο του Αλέξη Σταμάτη – «Ένας σπάνιος άνθρωπος»

travisscott-kori-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Τράβις Σκοτ ανέβασε στη σκηνή την 8χρονη κόρη του (Video)

1 / 3