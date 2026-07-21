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21.07.2026 10:20

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης

21.07.2026 10:20
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Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (21/7), στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Στην 23η συνεδρίαση της διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης συνεχίζουν τις αγορεύσεις τους επί της πρότασης της εισαγγελέως σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι υπερασπιστικές πλευρές.

Η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται παρουσία συγγενών των θυμάτων, ενώ στο εδώλιο βρίσκονται οι κατηγορούμενοι Σπυρίδων Πατέρας, Παύλος Κουζής και Ιωάννης Παληοθοδώρου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (20/7), όπου σημειώθηκε και φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Πλακιά, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν τα αιτήματα αναβολής, οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το αίτημα για αναβολή υποβάλλεται «προσχηματικά» σε μια προσπάθεια «παρέλκυσης της δίκης».

Υπενθυμίζεται πως απομένουν δύο ακόμα συνεδριάσεις πριν τη διακοπή του Αυγούστου. Τελευταία δικάσιμος είναι η Τρίτη 28 Ιουλίου.

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