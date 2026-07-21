search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 17:36
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 15:59

Στο ρελαντί και με επαναλήψεις πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (20/7)

21.07.2026 15:59
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα συνηθισμένα τους, στη μετά Μουντιάλ εποχή, επέστρεψαν οι επιδόσεις των ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. 

Με άνεση αναδείχθηκε πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών στην έναρξη της εβδομάδας ο Alpha με το Mega να τον ακολουθεί από σχετικά κοντινή απόσταση. Η μεταξύ τους διαφορά μπορεί να είναι σχεδόν μιάμιση ποσοστιαία μονάδα, αλλά δεν είναι απλή υπόθεση, όσο φαντάζει αριθμητικά, για να καλυφθεί και να επαλειφθεί. 

Το ίδιο ισχύει μεταξύ Mega  και ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen από τις χθεσινές δυναμομετρήσεις των καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Με φόρα μπήκε στο επταήμερο το Open που τελευταίως έχει κερδίσει πόντους στις τηλεπροτιμήσεις, και συγκεκριμένα από την προηγούμενη Δευτέρα. Μάλιστα ο σταθμός της Παιανίας στην κατάταξη βρέθηκε να είναι πάνω από Star και ΑΝΤ1, δυναμική που πιστώνεται κατά βάση στον ενημερωτικό τομέα του και στις εκπομπές που μεταδίδονται από νωρίς το πρωί έως το κεντρικό δελτίο του.

Διαβάστε επίσης

Ο Τζον Στιούαρτ σατίρισε  τον τελικό του Μουντιάλ – Βρήκε ευκαιρία και «τα ’χωσε» στον Τράμπ

ΣΚΑΪ: Ετοιμάζεται για «Πρωταγωνιστές» τη σεζόν 2026/2027

Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
andy burnham 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Καταργεί τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα με το καλημέρα σας – Τα αλλάζει όλα στην λειτουργία του κράτους

maketa-fotia-epidauros
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια

tileorasi
MEDIA

Το Top 10 της Δευτέρας (20/7) από τα πιο αντιπροσωπευτικά της  θερινής τηλεθέασης

Grigoris-Dimitriadis
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη, καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα

Ann-Widdecombe
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με 21 σφυριές σκότωσε την πρώην υπουργό Αν Γουίτικαμ ο 28χρονος – Κάμερα στο σπίτι της φέρεται να κατέγραψε το συμβάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

samaras- tsipras- polakis- tasoulas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας - Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

heatwave (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται η κορύφωση του καύσωνα με 43άρια και αφρικανική σκόνη, πριν το λυτρωτικό Σιβηρικό πέρασμα

kipseli rogmes – metro – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στα κάγκελα οι κάτοικοι για τις ρωγμές – Εξώδικο, συνάντηση με ΤΕΕ και πίεση στο υπουργείο για απαντήσεις

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 17:34
andy burnham 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Καταργεί τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα με το καλημέρα σας – Τα αλλάζει όλα στην λειτουργία του κράτους

maketa-fotia-epidauros
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια

tileorasi
MEDIA

Το Top 10 της Δευτέρας (20/7) από τα πιο αντιπροσωπευτικά της  θερινής τηλεθέασης

1 / 3