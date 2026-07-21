Στο ρελαντί και με επαναλήψεις πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (20/7)

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Στα συνηθισμένα τους, στη μετά Μουντιάλ εποχή, επέστρεψαν οι επιδόσεις των ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Με άνεση αναδείχθηκε πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών στην έναρξη της εβδομάδας ο Alpha με το Mega να τον ακολουθεί από σχετικά κοντινή απόσταση. Η μεταξύ τους διαφορά μπορεί να είναι σχεδόν μιάμιση ποσοστιαία μονάδα, αλλά δεν είναι απλή υπόθεση, όσο φαντάζει αριθμητικά, για να καλυφθεί και να επαλειφθεί.

Το ίδιο ισχύει μεταξύ Mega και ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen από τις χθεσινές δυναμομετρήσεις των καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Με φόρα μπήκε στο επταήμερο το Open που τελευταίως έχει κερδίσει πόντους στις τηλεπροτιμήσεις, και συγκεκριμένα από την προηγούμενη Δευτέρα. Μάλιστα ο σταθμός της Παιανίας στην κατάταξη βρέθηκε να είναι πάνω από Star και ΑΝΤ1, δυναμική που πιστώνεται κατά βάση στον ενημερωτικό τομέα του και στις εκπομπές που μεταδίδονται από νωρίς το πρωί έως το κεντρικό δελτίο του.

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