Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από βαν – Δύο σοβαρά τραυματίες (Video)

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, 21/7, στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν βαν που μετέφερε μετανάστες προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα και ακολούθως βγήκε εκτός πορείας.

Στο βαν επέβαιναν συνολικά 13 μετανάστες, καθώς και ο οδηγός-διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Μετά το ατύχημα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού όλων των επιβαινόντων, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», ώστε να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, ένας άνδρας και μία γυναίκα έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα ή εξετάζονται προληπτικά από τους γιατρούς.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς την Κομοτηνή. Μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του βαν και να καταστεί ξανά ασφαλής η διέλευση των οχημάτων, η κίνηση διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις Σάππες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ η αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα που ενεπλάκη στο συμβάν.

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