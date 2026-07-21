«Αποτέλεσμα των “ωχ αδελφέ ” πράξεων ήταν ο θάνατος» – Στις 27/7 θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη

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Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη.

Στις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας ανέφεραν πως τα αιτήματα αναβολής «βλάπτουν βάναυσα τα δικαιώματα όλων των υποστηριζόντων την κατηγορία». Πρόσθεσαν ότι οι δύο υποθέσεις δεν βρίσκονται στο «ίδιο δικονομικό στάδιο ωριμότητας» και πως κανένα από τα αδικήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ταυτίζονται με τα αδικήματα που εκδικάζει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Προσπαθούν να κρυφτούν κάτω από νομικά ευφυολόγηματα

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος πατέρας της Μάρθης που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των τρένων, συντάχθηκε με την πρόταση της εισαγγελέως. «Η σύμβαση 717 αν υπήρχε θα παρείχε μια ασφαλή συγκοινωνία. Οι κατηγορούμενοι επιδιώκουν αποκάλυπτα να κρυφτούν πίσω από δικονομικές μεθοδεύσεις», τόνισε και ανέφερε πως με τον διαχωρισμό του σκέλους που αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ θα υπάρξει «θεματικός περιορισμός» και θα «πληγεί η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας».

«Οι κατηγορούμενοι αν ήταν ειλικρινείς θα επιδίωκαν να αθωωθούν από την κατηγορία. Αντιθέτως επιδιώκουν παρελκυστικά να κρυφτούν κάτω από νομικά ευφυολόγηματα» τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος.

Οι «ωχ αδελφέ» πράξεις έφεραν τον θάνατο

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σημείωσε πως «ακούσαμε πράγματα και καταστάσεις που έφεραν πολλούς συγγενείς σε δικαιολογημένες αντιδράσεις. Ο κάθε κατηγορούμενος αναφέρεται στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ήταν στη θέση του στην ΕΡΓΟΣΕ. Ήταν τμήμα αυτής της διάλυπτης αλυσίδας η οποία δεν λειτούργησε εκείνο το βράδυ. Θα έπρεπε να πει την αλήθεια για το τι τον εμπόδισε να κάνει το σωστό. Αυτά τα τρένα χωρίς τηλεδιοίκηση και χωρίς φωτοσύμανση είναι τύφλα. Το αποτέλεσμα αυτών των “ωχ αδελφέ ” πράξεων, ήταν ο θάνατος».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν να απορριφθούν τα αιτήματα της πλευράς των κατηγορουμένων συντασσόμενοι με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Πρόεδρο

Επαναλαμβάνουμε για το ελληνικό δημόσιο ότι δεν τοποθετήθηκε τόνισε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τότε η πρόεδρος την διέκοψε, επισημαίνοντας: Τοποθετείτε επί της προτάσεως.

Κωνσταντοπούλου: Εσείς γιατί θίγεστε; Δεν μπορείτε να με διακόπτετε.

Πρόεδρος: Σας έχουμε δώσει τον λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και την στάση σε αυτή την δική. Αποκαλύφθηκε ότι εδώ συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ όσο συμβαίνει θα το λέω.

Σε συνέχεια της τοποθέτησης της η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε: Θα έπρεπε σε αυτό το εδώλιο να κάθονται επίσης οι Αγοραστός, ο Καραμανλής, Τριαντόπουλος και Μητσοτάκης.

Τότε οι συγγενείς μέσα στη αίθουσα αντέδρασαν ξεσπώντας σε χειροκροτήματα.

Νέα ένταση στο τέλος της διαδικασίας

Νέα μικρής έκτασης ένταση είχαμε στο τέλος της διαδικασίας με τον κ. Ηλιόπουλο να τονίζει πως: «Η δίκη θα πρέπει ίσως για την 717 να διαχωριστεί, ώστε συμπληρωθούν τα στοιχεία».

Ο κ. Βλάχος τότε φώναξε: «Κυρία πρόεδρε κατέβασε τον από εκεί, για να απαντήσει ο κ. Ηλιοπουλος: «Έχω μια ιστορία μ ‘αυτον τον άνθρωπο».

Παρενέβη η κ. Μαρία Βλάχου, λέγοντας: «Θα μιλάτε όμως ευγενικά, δε θα λέτε αυτόν τον άνθρωπο».

Σε εκείνο το σημείο, φωνάζοντας ντροπή η οικογένεια Βλάχου αποχώρησε από την αίθουσα και ακολούθησε φραστικό επεισόδιο με τον Κώστα Λακαφώση και τον Χρήστο Κωνσταντινίδη.

Τρεις κατηγορούμενοι ήταν παρόντες σήμερα στη Δικη, οι: Σπυρίδων Πατέρας, Παύλος Κουζής, Ιωάννης Παληοθοδωρος.

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