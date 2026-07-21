Συγκινήθηκε ο Μπαρτζώκας μιλώντας για τον πατέρα του: Δύο ημέρες μετά την απόδραση τον κατέδωσαν και συνελήφθη ξανά (Video)

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Για την παρακαταθήκη του πατέρα του Ανδρέα και όχι για το μπάσκετ μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Απόδραση από τα Βούρλα» στον Δήμο Κερατσινίου.

Το ντοκιμαντερ πραγματεύεται την απόδραση 27 κομμουνιστών, ανάμεσα τους ήταν και ο Ανδρέας Μπαρτζώκας από τη φυλακή των Βούρλων στη Δραπετσώνα στις 17 Ιουλίου 1955.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τον δήμο και τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ Στέλιο Κούλογλου. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο και τον Δήμαρχο για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι λίγο που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο, που δεν έχω συνηθίσει να είμαι, συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο που αποτύπωσε αυτήν την ιστορική που απόδραση, που θεωρείται μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών σε παγκόσμιο επίπεδο».

Όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που έχει από τους συνεντευξιαζόμενους. «Ήθελα να έρθω για να αποτίσω έναν φόρο τιμής και στον πατέρα μου που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, αλλά και στους συντρόφους μου. Όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις και συγκινούμαι που το λέω. Μάλιστα, είχα ευκαιρία να τους ξαναδώ να μιλάνε, είχα δει το ντοκιμαντέρ και παλαιότερα. Έχω ζήσει την ιστορία αυτή και μέσα από διηγήσεις και των ανθρώπων αυτών και του πατέρα μου».

Υπενθύμισε ότι η απόδραση έγινε χωρίς την έγκριση του ΚΚΕ. «Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια. Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ας πούμε εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μία αθλητική νίκη, μία εκδρομή, μία εμπειρία. Σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί, τι στρες, τι άγχος. Τι διακυβευόταν πίσω από την απόδραση. Καταρχήν, διακυβευόταν για αυτούς το πιο σημαντικό η απόρριψη από το ίδιο τους το κόμμα, γιατί ήταν αντίθετοι να αποδράσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Δηλαδή, αν δεν είχαν αποδράσει πιθανόν να είχαν εκτελεστεί. Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν, κάποιοι όταν απέδρασαν μετά από λίγες ημέρες τους κατέδωσαν».

Για τον πατέρα του επισήμανε ότι δύο ημέρες μετά την απόδραση που είχε απαιτήσει προετοιμασίες 4 μηνών ξανα συνελήφθη. «Ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι και σε δύο ημέρες τον κατέδωσαν και ξανα συνελήφθη. Φανταστείτε ότι μετά από 4 μήνες, όλη αυτή τη διαδικασία και την ελευθερία σε δύο μέρες ξαναμπήκε στη φυλακή. Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι κατάφεραν και διέφυγαν στο εξωτερικό, έζησαν και αποτύπωσαν αυτήν την ιστορία».

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