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21.07.2026 21:01

Μπλόκο της Τουρκίας στη συμφωνία για εκσυγχρονισμό των αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ – Tι ζητά ως αντάλλαγμα η Άγκυρα

21.07.2026 21:01
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  • Η Τουρκία εμποδίζει την έγκριση του σχεδίου εκσυγχρονισμού του δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 27 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Η Άγκυρα αξιώνει την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση των δικών της έργων υποδομής, προκαλώντας καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση της κρίσιμης αυτής συμφωνίας.
  • Το σχέδιο αφορά την επέκταση δικτύου 10.000 χιλιομέτρων για την ενίσχυση της ετοιμότητας της Συμμαχίας, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να συνεχιστούν τον Σεπτέμβριο.
  • Η στάση της Τουρκίας καθυστερεί την υλοποίηση ενός έργου που θεωρείται το ακριβότερο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και κρίσιμο για την ενεργειακή του ασφάλεια.

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Εμπόδια βάζει η Τουρκία στην έγκριση του σχεδίου του ΝΑΤΟ ύψους 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού δικτύου αγωγών καυσίμων της Συμμαχίας, επιχειρώντας την τελευταία στιγμή να αποσπάσει παραχωρήσεις, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες του ΝΑΤΟ, που μίλησαν στο Politico.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Politico, η Άγκυρα αρνήθηκε να εγκρίνει τη συμφωνία, διάρκειας πολλών δεκαετιών, κατά τη συνεδρίαση των 32 μόνιμων αντιπροσώπων της Συμμαχίας την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι χώρες-μέλη είχαν καταλήξει νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε προσωρινό συμβιβασμό. Η Τουρκία ζητά να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των τουρκικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. 

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, αυτή την περίοδο οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εντατικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία προβλέπει την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών αγωγών καυσίμων μήκους 10.000 χιλιομέτρων, που δημιουργήθηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα κράτη-μέλη της Συμμαχίας στην ανατολική και βόρεια Ευρώπη. Η επέκταση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του ΝΑΤΟ να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα στην Άγκυρα, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών.

«Οι σύμμαχοι κάνουν ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων του ΝΑΤΟ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις μας θα διαθέτουν τα ενεργειακά αποθέματα που χρειάζονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Παρότι οι σύμμαχοι συνεχίζουν να οριστικοποιούν τις τελευταίες λεπτομέρειες, γνωρίζουμε ότι αυτή η επένδυση ύψους 27 δισ. ευρώ θα εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες υποδομές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους δύο διπλωμάτες, η Άγκυρα έχει καταστήσει σαφές ότι εξακολουθεί να μην προτίθεται να εγκρίνει την πρόταση, εκτός εάν τα 21 έργα που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος ενταχθούν σε καθεστώς χρηματοδότησης με προτεραιότητα. Η στάση της Τουρκίας συνδέεται με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων προβλέπεται να εκταμιευθεί κατά τα πρώτα πέντε χρόνια του προγράμματος εκσυγχρονισμού.

«Αυτό που θέλουν είναι να προηγηθούν τα δικά τους έργα, εις βάρος πιο ώριμων σχεδίων άλλων συμμάχων», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες. «Φυσικά, εκείνος που χαίρεται περισσότερο από αυτές τις καθυστερήσεις είναι η Ρωσία».

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ είχαν διαφωνήσει και στο παρελθόν για το υψηλό κόστος της συμφωνίας, η οποία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αποτελεί το ακριβότερο έργο που χρηματοδοτήθηκε από κοινού στην ιστορία της Συμμαχίας. Ορισμένες κυβερνήσεις εξέφραζαν επίσης επιφυλάξεις, καθώς το σχέδιο θα δέσμευε σημαντικούς πόρους σε έργα υποδομών καυσίμων για τις επόμενες δεκαετίες.

Τελικά, οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν, κυρίως λόγω των πιέσεων από τα κράτη της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, τα οποία ζητούσαν την ταχεία υλοποίηση του έργου.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες, η στάση της Άγκυρας ενδέχεται να μεταθέσει την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον Σεπτέμβριο, όταν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ θα επανέλθουν στις εργασίες τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

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