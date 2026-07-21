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21.07.2026 13:53

Τραγωδία σε παραλία της Ακράτας: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

21.07.2026 13:53
kairos_paralia
φωτογραφία αρχείου

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Τραγικό τέλος είχε το μπάνιο για μία 76χρονη στην παραλία της Ακράτας το απόγευμα της Δευτέρας (20/7), καθώς η ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Αιγίου, ενώ οι ναυαγοσώστες της παραλίας ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην 76χρονη.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμά του να συμμετέχει στην επιχείρηση ανάνηψης. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, χρησιμοποιήθηκαν λαρυγγική μάσκα και φορητός απινιδωτής, ενώ καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επανέλθει η γυναίκα.

Στη συνέχεια η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ακράτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

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