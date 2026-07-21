Καλαμπάκα: 76χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7), καθώς μία ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο υπό κατασκευή κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tameteora.gr, μία γυναίκα ηλικίας 76 ετών εντοπίστηκε νεκρή στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκάνη, το οποίο δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Το όχημα της γυναίκας εντοπίστηκε σταματημένο, ενώ η ίδια βρισκόταν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτό, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πιθανότατα από την πτώση της στο πρανές του δρόμου.

Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε μέσα στο κλειστό τμήμα του Ε65 και σημειώθηκε το δυστύχημα, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

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