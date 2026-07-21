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21.07.2026 09:26

Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τον φύλακα με… βαριοπούλα μέσα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ

21.07.2026 09:26
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Επεισόδιο σημειώθηκε το προηγούμενο 24ωρο στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 42χρονος φύλακας και να συλληφθούν δύο άνδρες, ηλικίας 60 και 59 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 60χρονος φέρεται να χτύπησε αρχικά -για άγνωστη προς το παρόν αιτία- τον 42χρονο στο χέρι με βαριοπούλα.

Η ένταση φαίνεται να κλιμακώθηκε, όταν ο φύλακας (υπάλληλος σε εταιρεία σεκιούριτι) κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο τού αμαξοστασίου. Όπως καταγγέλθηκε, ο 60χρονος απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο, ενώ ο τελευταίος, φέρεται να ανταπέδωσε τις ύβρεις ασκώντας σωματική βία εναντίον του.

Για το περιστατικό ακολούθησαν εκατέρωθεν καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Στον 42χρονο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί -σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία- περαιτέρω νοσηλεία.

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