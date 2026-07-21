Εννέα μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο

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Εννέα είναι μέχρι τώρα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, έγινε επικαιροποίηση στοιχείων απ’ τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, στις 10 Ιουλίου 2026, καταγράφηκε κρούσμα σε εκτροφή, στη Δήμητρα Γορτυνίας. Εκεί, θανατώθηκαν 18 πρόβατα.

Στις 19 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώθηκαν, δύο ακόμα κρούσματα, σε εκτροφές στο χωριό Κανδήλα του δήμου της Τρίπολης. Εκεί, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, θανατώθηκαν εβδομήντα και εκατόν εννιά ζώα, αντίστοιχα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και την κλινική επιτήρηση, σε όλες τις εκτροφές που είναι εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που έχουν οριστεί.

Οι Υπηρεσίες, όπως λέει η Περιφέρεια, εφαρμόζουν απαρέγκλιτα, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της νόσου.

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