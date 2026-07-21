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21.07.2026 08:41

Αγωνία για 14χρονο που εξαφανίστηκε στα Γιάννενα

21.07.2026 08:41
xamogelo_tou_paidiou

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Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Γιάννενα.

Ο 14χρονος Αχμέντ Γκαμάλ, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε στις 17/07/2026 και ώρα περίπου 18:30 και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 19/07/2026.

Προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αχμέντ (ον) Γκαμάλ (επ), έχει ύψος 1,67 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη βερμούδα, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο,

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